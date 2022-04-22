Депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Он рассказал URA.RU, как это было

22 апреля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

После взятия наземной части завода депутат вместе с боевыми товарищами ждет дальнейших указаний командования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова штурмовал административные помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе, местную школу и полицейский участок, в которых засели националисты. О деталях операции он рассказал URA.RU. «С прошлой среды мы практически все время участвовали в штурмах. Очистили от „азовцев“ (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) школу и полицейский участок. В последние трое суток мы штурмовали завод „Азовсталь“. Российская армия совместно с полком Кадырова зачистила административные здания завода, технические помещения, цеха, все что находилось наверху. Рамзан Кадыров в своем обращении к чеченским бойцам выразил отдельную благодарность каждому из нас. В связи с тем, что президент России Владимир Путин остановил штурм подземных бункеров завода, чтобы сберечь жизни солдат и гражданских лиц, можно сказать, что боевые действия в Мариуполе закончились», — рассказал Хужулов. По словам депутата, завод заблокирован спецподразделениями. Хужулов добавил, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. «Во время освобождения полицейского участка взяли в плен 35 нацистов, еще 8 из них погибли. Слава Аллаху, не погиб из наших никто», — добавил народный избранник. Сейчас Хужулов вместе с боевыми товарищами ждет дальнейших приказов. «Наша задача, поставленная в Грозном Рамзаном Кадыровым — освободить Мариуполь — выполнена. Может нас перебросят в другое место, а может быть отправят домой с учетом того, как тут было жарко», — подытожил Хужулов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО с отрядом Кадырова участвует в зачистке Мариуполя. Его жена Юлия Немтина четыре дня не могла связаться с мужем. Зачистка Мариуполя длилась с начала спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова штурмовал административные помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе, местную школу и полицейский участок, в которых засели националисты. О деталях операции он рассказал URA.RU. «С прошлой среды мы практически все время участвовали в штурмах. Очистили от „азовцев“ (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) школу и полицейский участок. В последние трое суток мы штурмовали завод „Азовсталь“. Российская армия совместно с полком Кадырова зачистила административные здания завода, технические помещения, цеха, все что находилось наверху. Рамзан Кадыров в своем обращении к чеченским бойцам выразил отдельную благодарность каждому из нас. В связи с тем, что президент России Владимир Путин остановил штурм подземных бункеров завода, чтобы сберечь жизни солдат и гражданских лиц, можно сказать, что боевые действия в Мариуполе закончились», — рассказал Хужулов. По словам депутата, завод заблокирован спецподразделениями. Хужулов добавил, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. «Во время освобождения полицейского участка взяли в плен 35 нацистов, еще 8 из них погибли. Слава Аллаху, не погиб из наших никто», — добавил народный избранник. Сейчас Хужулов вместе с боевыми товарищами ждет дальнейших приказов. «Наша задача, поставленная в Грозном Рамзаном Кадыровым — освободить Мариуполь — выполнена. Может нас перебросят в другое место, а может быть отправят домой с учетом того, как тут было жарко», — подытожил Хужулов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО с отрядом Кадырова участвует в зачистке Мариуполя. Его жена Юлия Немтина четыре дня не могла связаться с мужем. Зачистка Мариуполя длилась с начала спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.