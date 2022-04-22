Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова штурмовал административные помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе, местную школу и полицейский участок, в которых засели националисты. О деталях операции он рассказал URA.RU.
«С прошлой среды мы практически все время участвовали в штурмах. Очистили от „азовцев“ (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) школу и полицейский участок. В последние трое суток мы штурмовали завод „Азовсталь“. Российская армия совместно с полком Кадырова зачистила административные здания завода, технические помещения, цеха, все что находилось наверху. Рамзан Кадыров в своем обращении к чеченским бойцам выразил отдельную благодарность каждому из нас. В связи с тем, что президент России Владимир Путин остановил штурм подземных бункеров завода, чтобы сберечь жизни солдат и гражданских лиц, можно сказать, что боевые действия в Мариуполе закончились», — рассказал Хужулов.
По словам депутата, завод заблокирован спецподразделениями. Хужулов добавил, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. «Во время освобождения полицейского участка взяли в плен 35 нацистов, еще 8 из них погибли. Слава Аллаху, не погиб из наших никто», — добавил народный избранник. Сейчас Хужулов вместе с боевыми товарищами ждет дальнейших приказов. «Наша задача, поставленная в Грозном Рамзаном Кадыровым — освободить Мариуполь — выполнена. Может нас перебросят в другое место, а может быть отправят домой с учетом того, как тут было жарко», — подытожил Хужулов.
Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов в составе полка главы Чеченской республики Рамзана Кадырова штурмовал административные помещения завода «Азовсталь» в Мариуполе, местную школу и полицейский участок, в которых засели националисты. О деталях операции он рассказал URA.RU. «С прошлой среды мы практически все время участвовали в штурмах. Очистили от „азовцев“ (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) школу и полицейский участок. В последние трое суток мы штурмовали завод „Азовсталь“. Российская армия совместно с полком Кадырова зачистила административные здания завода, технические помещения, цеха, все что находилось наверху. Рамзан Кадыров в своем обращении к чеченским бойцам выразил отдельную благодарность каждому из нас. В связи с тем, что президент России Владимир Путин остановил штурм подземных бункеров завода, чтобы сберечь жизни солдат и гражданских лиц, можно сказать, что боевые действия в Мариуполе закончились», — рассказал Хужулов. По словам депутата, завод заблокирован спецподразделениями. Хужулов добавил, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. «Во время освобождения полицейского участка взяли в плен 35 нацистов, еще 8 из них погибли. Слава Аллаху, не погиб из наших никто», — добавил народный избранник. Сейчас Хужулов вместе с боевыми товарищами ждет дальнейших приказов. «Наша задача, поставленная в Грозном Рамзаном Кадыровым — освободить Мариуполь — выполнена. Может нас перебросят в другое место, а может быть отправят домой с учетом того, как тут было жарко», — подытожил Хужулов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО с отрядом Кадырова участвует в зачистке Мариуполя. Его жена Юлия Немтина четыре дня не могла связаться с мужем. Зачистка Мариуполя длилась с начала спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.