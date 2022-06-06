Валуев приедет в Челябинск и сыграет с депутатами в футгольф

Николай Валуев в Челябинске откроет турнир на кубок заксобрания региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев посетит Челябинск 10 июня, чтобы сыграть в Кубке заксобрания региона по футгольфу. Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«10 июня на поле в конно-спортивном клубе „Рифей“ в Челябинске пройдет традиционный Кубок Законодательного собрания Челябинской области по футгольфу-2022. Этот турнир станет вторым в календаре Федерации футгольфа в текущем году», — написал Валуев.

Участие в соревнованиях примут правительственные команды, указал в своем посте депутат Госдумы РФ. Среди участников также — приглашенные сборные различных структур. Валуев возглавляет федерацию футгольфа. В Челябинск он прибудет в качестве почетного гостя соревнований.

В июле 2018 года заксобрание региона провело первый турнир по футгольфу. Тогда победу одержали челябинские парламентарии. Презентовал игру в Челябинске сам Валуев.

Футгольф — вид спорта, который является производным от гольфа и футбола. От игрока требуется пройти поле с лунками и загнать мяч в каждую из них, используя наименьшее количество ударов.