Российская армия завершает освобождение города Святогорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.
«Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорска Донецкой Народной Республики и окружающей его территории. Для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — говорится в сообщении Минобороны.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
Российская армия завершает освобождение города Святогорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорска Донецкой Народной Республики и окружающей его территории. Для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — говорится в сообщении Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.