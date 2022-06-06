Минобороны: армия РФ завершает освобождение Святогорска

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Российская армия почти полностью освободила Святогорск и прилегающие к нему территории, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия завершает освобождение города Святогорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорска Донецкой Народной Республики и окружающей его территории. Для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — говорится в сообщении Минобороны.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

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Российская армия завершает освобождение города Святогорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорска Донецкой Народной Республики и окружающей его территории. Для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — говорится в сообщении Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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