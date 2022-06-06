06 июня 2022

В челябинской школе во время последнего звонка упал потолок

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потоп, потолок, плесень, протечка крыши, школа
Местные жители утверждают, что крыша в школе протекает не первый год Фото:

Потолок обрушился в школе Локомотивного городского округа (Челябинская область) во время последнего звонка, сообщают местные жители в соцсетях. В результате происшествия никто не пострадал, утверждают они.

«В младшей школе Локомотивного потолок упал во время последнего звонка. Вопрос к контролирующим органам: вам нужно чью-то смерть, чтобы вы наконец-то пресекли кое-чью горе деятельность?» — написала местная жительница Людмила Амелина в паблике «Текслер, помоги!». Паблик не является официальным аккаунтом властей региона, но в правительстве следят за сообщениями, которые появляются в данной группе.

В сообщении не уточняется, когда произошло обрушение и каков его масштаб. Официальной информации о происшествии в оперативных службах нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Локомотивного городского округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

По сведениям Людмилы Амелиной, в старшей школе с 2007 года каждую весну течет крыша, однако ее не ремонтируют. Жительница Локомотивного полагает, что ремонт в образовательных учреждениях не производится по вине местных властей.

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Потолок обрушился в школе Локомотивного городского округа (Челябинская область) во время последнего звонка, сообщают местные жители в соцсетях. В результате происшествия никто не пострадал, утверждают они. «В младшей школе Локомотивного потолок упал во время последнего звонка. Вопрос к контролирующим органам: вам нужно чью-то смерть, чтобы вы наконец-то пресекли кое-чью горе деятельность?» — написала местная жительница Людмила Амелина в паблике «Текслер, помоги!». Паблик не является официальным аккаунтом властей региона, но в правительстве следят за сообщениями, которые появляются в данной группе. В сообщении не уточняется, когда произошло обрушение и каков его масштаб. Официальной информации о происшествии в оперативных службах нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Локомотивного городского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. По сведениям Людмилы Амелиной, в старшей школе с 2007 года каждую весну течет крыша, однако ее не ремонтируют. Жительница Локомотивного полагает, что ремонт в образовательных учреждениях не производится по вине местных властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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