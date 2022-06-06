06 июня 2022

Мощный ливень с градом обрушились на челябинский район.«Машины пострадали, а огород — так вообще!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
Град побил сады и огороды Фото:

Мощный ливень с градом обрушились на Брединский район Челябинской области, в результате чего пострадали транспортные средства и огороды местных жителей. Об этом они рассказывают в соцсетях, публикуя видеозаписи природного катаклизма.

«Туча шла с Оренбургской области, все небо темно-синее было. Тут все машины пострадали, а огород так вообще», — пишут местные жители в паблике «Черное и Белое. Бреды. Брединский район» в соцсети «ВКонтакте.

Наибольший урон был нанесен поселку Маяк Брединского района. Судя по видеозаписям, там выпал град размером с персик. При этом сами Бреды ливень и град обошли стороной.

Град побил машины

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Мощный ливень с градом обрушились на Брединский район Челябинской области, в результате чего пострадали транспортные средства и огороды местных жителей. Об этом они рассказывают в соцсетях, публикуя видеозаписи природного катаклизма. «Туча шла с Оренбургской области, все небо темно-синее было. Тут все машины пострадали, а огород так вообще», — пишут местные жители в паблике «Черное и Белое. Бреды. Брединский район» в соцсети «ВКонтакте. Наибольший урон был нанесен поселку Маяк Брединского района. Судя по видеозаписям, там выпал град размером с персик. При этом сами Бреды ливень и град обошли стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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