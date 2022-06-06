Мощный ливень с градом обрушились на челябинский район.«Машины пострадали, а огород — так вообще!»

Град побил сады и огороды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мощный ливень с градом обрушились на Брединский район Челябинской области, в результате чего пострадали транспортные средства и огороды местных жителей. Об этом они рассказывают в соцсетях, публикуя видеозаписи природного катаклизма.

«Туча шла с Оренбургской области, все небо темно-синее было. Тут все машины пострадали, а огород так вообще», — пишут местные жители в паблике «Черное и Белое. Бреды. Брединский район» в соцсети «ВКонтакте.

Наибольший урон был нанесен поселку Маяк Брединского района. Судя по видеозаписям, там выпал град размером с персик. При этом сами Бреды ливень и град обошли стороной.

Град побил машины Кадр видеозаписи из паблика «Черное и Белое. Бреды. Брединский район» в соцсети «ВКонтакте».

Кадр видеозаписи из паблика «Черное и Белое. Бреды. Брединский район» в соцсети «ВКонтакте».