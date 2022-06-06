Правительство ХМАО установило новый прожиточный минимум

07 июня 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Новые величины прожиточного минимума приняло правительство ХМАО на заседании 6 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа. «Мы принимаем решение о 10-процентном увеличении прожиточного минимума в автономном округе по основным социальным демографическим группам населения в соответствии с поручением президента Российской Федерации», — цитирует пресс-служба окружного правительства слова первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля. Ранее URA.RU рассказало о мерах поддержки многодетных семей. Губернатор Наталья Комарова озвучила введение выплат на детей от 8 до 17 лет для таких семей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа. «Мы принимаем решение о 10-процентном увеличении прожиточного минимума в автономном округе по основным социальным демографическим группам населения в соответствии с поручением президента Российской Федерации», — цитирует пресс-служба окружного правительства слова первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля. Ранее URA.RU рассказало о мерах поддержки многодетных семей. Губернатор Наталья Комарова озвучила введение выплат на детей от 8 до 17 лет для таких семей.