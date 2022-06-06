06 июня 2022
05 июня 2022

Правительство ХМАО установило новый прожиточный минимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые величины прожиточного минимума приняло правительство ХМАО на заседании 6 июня Фото:

Правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа.

«Мы принимаем решение о 10-процентном увеличении прожиточного минимума в автономном округе по основным социальным демографическим группам населения в соответствии с поручением президента Российской Федерации», — цитирует пресс-служба окружного правительства слова первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова.

Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля.

Ранее URA.RU рассказало о мерах поддержки многодетных семей. Губернатор Наталья Комарова озвучила введение выплат на детей от 8 до 17 лет для таких семей.

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Правительство ХМАО установило новые величины прожиточного минимума для жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа. «Мы принимаем решение о 10-процентном увеличении прожиточного минимума в автономном округе по основным социальным демографическим группам населения в соответствии с поручением президента Российской Федерации», — цитирует пресс-служба окружного правительства слова первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Прожиточный минимум в регионе составит в среднем 18 625 рублей. Для трудоспособного населения устанавливается цифра в 20 302 рубля, для пенсионеров — 16067 рублей, а для детей устанавливается сумма в 18 654 рубля. Ранее URA.RU рассказало о мерах поддержки многодетных семей. Губернатор Наталья Комарова озвучила введение выплат на детей от 8 до 17 лет для таких семей.
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