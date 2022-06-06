06 июня 2022

«Известия»: пять губернаторов рискуют уйти в отставку уже осенью

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Пять российских губернаторов могут покинуть свои посты осенью Фото:

Главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края рискуют покинуть свои посты предстоящей осенью. По данным «Известий», такое решение может быть принято по итогам обнародованного рейтинга влияния губернаторов, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в мае текущего года.

«У каждого из них [губернаторов] есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке», — рассказал изданию глава АПЭКа Дмитрий Орлов. В числе основных критериев он называет частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки. В первую очередь, эти факторы влияют на карьеру губернатора Хакасии Валентина Коновалова (85-е место в рейтинге АПЭК), Коми Владимира Уйбы (84-е), Орловской области Андрея Клычкова (83-е), Оренбургской области Дениса Паслера (58-е),а также главы Красноярского края Александра Усса (22-е).

В мае стало известно об уходе с постов пяти губернаторов и назначении на их место временно исполняющих обязанности. Тогда президент РФ Владимир Путин принял отставки глав: Томской области Сергея Жвачкина, Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Саратовской области Валерия Радаева, Кировской области Игоря Васильева, Рязанской области Николая Любимова. По словам политологов, в непростое для страны время от губернаторов требуются настрой и готовность работать, качественный политический менеджмент, а также готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Подчеркивалось, что главы регионов должны быть квалифицированными, действовать в интересах жителей и страны.

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Главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края рискуют покинуть свои посты предстоящей осенью. По данным «Известий», такое решение может быть принято по итогам обнародованного рейтинга влияния губернаторов, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в мае текущего года. «У каждого из них [губернаторов] есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке», — рассказал изданию глава АПЭКа Дмитрий Орлов. В числе основных критериев он называет частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки. В первую очередь, эти факторы влияют на карьеру губернатора Хакасии Валентина Коновалова (85-е место в рейтинге АПЭК), Коми Владимира Уйбы (84-е), Орловской области Андрея Клычкова (83-е), Оренбургской области Дениса Паслера (58-е),а также главы Красноярского края Александра Усса (22-е). В мае стало известно об уходе с постов пяти губернаторов и назначении на их место временно исполняющих обязанности. Тогда президент РФ Владимир Путин принял отставки глав: Томской области Сергея Жвачкина, Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Саратовской области Валерия Радаева, Кировской области Игоря Васильева, Рязанской области Николая Любимова. По словам политологов, в непростое для страны время от губернаторов требуются настрой и готовность работать, качественный политический менеджмент, а также готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Подчеркивалось, что главы регионов должны быть квалифицированными, действовать в интересах жителей и страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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