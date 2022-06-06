«Известия»: пять губернаторов рискуют уйти в отставку уже осенью

07 июня 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Пять российских губернаторов могут покинуть свои посты осенью Фото: Анна Майорова © URA.RU Главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края рискуют покинуть свои посты предстоящей осенью. По данным «Известий», такое решение может быть принято по итогам обнародованного рейтинга влияния губернаторов, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в мае текущего года. «У каждого из них [губернаторов] есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке», — рассказал изданию глава АПЭКа Дмитрий Орлов. В числе основных критериев он называет частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки. В первую очередь, эти факторы влияют на карьеру губернатора Хакасии Валентина Коновалова (85-е место в рейтинге АПЭК), Коми Владимира Уйбы (84-е), Орловской области Андрея Клычкова (83-е), Оренбургской области Дениса Паслера (58-е),а также главы Красноярского края Александра Усса (22-е). В мае стало известно об уходе с постов пяти губернаторов и назначении на их место временно исполняющих обязанности. Тогда президент РФ Владимир Путин принял отставки глав: Томской области Сергея Жвачкина, Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Саратовской области Валерия Радаева, Кировской области Игоря Васильева, Рязанской области Николая Любимова. По словам политологов, в непростое для страны время от губернаторов требуются настрой и готовность работать, качественный политический менеджмент, а также готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Подчеркивалось, что главы регионов должны быть квалифицированными, действовать в интересах жителей и страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми и Красноярского края рискуют покинуть свои посты предстоящей осенью. По данным «Известий», такое решение может быть принято по итогам обнародованного рейтинга влияния губернаторов, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в мае текущего года. «У каждого из них [губернаторов] есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке», — рассказал изданию глава АПЭКа Дмитрий Орлов. В числе основных критериев он называет частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки. В первую очередь, эти факторы влияют на карьеру губернатора Хакасии Валентина Коновалова (85-е место в рейтинге АПЭК), Коми Владимира Уйбы (84-е), Орловской области Андрея Клычкова (83-е), Оренбургской области Дениса Паслера (58-е),а также главы Красноярского края Александра Усса (22-е). В мае стало известно об уходе с постов пяти губернаторов и назначении на их место временно исполняющих обязанности. Тогда президент РФ Владимир Путин принял отставки глав: Томской области Сергея Жвачкина, Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Саратовской области Валерия Радаева, Кировской области Игоря Васильева, Рязанской области Николая Любимова. По словам политологов, в непростое для страны время от губернаторов требуются настрой и готовность работать, качественный политический менеджмент, а также готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Подчеркивалось, что главы регионов должны быть квалифицированными, действовать в интересах жителей и страны.