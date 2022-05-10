Путин изменил правила назначения врио губернаторов

Что объединяет новых глав регионов

10 мая 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел замену губернаторам пяти регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Президент РФ Владимир Путин изменил правила обновления губернаторского корпуса. 10 мая он принял отставки глав пяти регионов и назначил врио руководителей. Четырех новых управленцев объединяет общий факт в биографии — обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Эксперты объяснили URA.RU, что увеличение числа назначенцев-выпускников так называемой школы губернаторов означает, что система подготовки кадров, выстроенная Путиным, работает. Президент РФ принял отставки глав пяти регионов: Томской области Сергея Жвачкина, Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Саратовской области Валерия Радаева, Кировской области Игоря Васильева, Рязанской области Николая Любимова. Самыми опытными из них были Жвачкин и Радаев — они возглавляли регионы два срока подряд. Остальные отработали по одному губернаторскому сроку, но их полномочия истекали в сентябре, объяснил URA.RU политтехнолог, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев. За один день в отставку ушли руководители пяти субъектов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Радаев считался человеком спикера Госдумы РФ, бывшего куратора внутриполитического блока АП Вячеслава Володина, рассказал URA.RU политолог Сергей Маркелов. «При политическом анализе может возникнуть такое заблуждение, если спикер Госдумы из Саратова, то он все там определяет. Возможно, какое-то лоббирование и было. Володин мог предложить в свое время кандидатуру Радаева», — комментирует политолог Сергей Маркелов. Некоторые из ушедших глав регионов отработали по два срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ошибочно, по словам Маркелова, в политтусовке считают и Евстифеева человеком первого замруководителя АП Сергея Кириенко. В начале 2000-х Евстифеев работал с Кириенко, который тогда был полпредом президента РФ в ПФО. «Это еще одна кадровая иллюзия. После этого они больше не пересекались. При назначении Евстифеева главой региона включались другие элиты и системы влияния. После двухлетней работы в Совете Федерации от ЯНАО, он больше десяти лет работал в судебной системе», — добавил Маркелов. По словам политтехнолога Дмитрия Гусева, президент много лет выстраивает систему подготовки руководящих кадров. И от новых руководителей Владимир Путин ждет свежих идей и желания принести пользу своим регионам. Четверо из пяти новых управленцев учились в школе губернаторов, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые управленцы имеют опыт работы государственной, некоторые — муниципальной службы. Четверо из них прошли школу губернаторов. Врио главы Кировской области Александр Соколов до назначения работал в референтуре Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ, ранее был замом у губернатора Костромской области. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур переходит на эту должность с позиции замначальника Управления президента РФ по внутренней политике. Регион ему знаком: Мазур родился там, а также работал заммэра Томска. После в разные годы он был вице-губернатором в Тюменской и Калужской областей. В АП Мазур занимался реформой системы местного самоуправления. Из выпускников пятого потока школы губернаторов Мазур первый, кто назначен на пост главы региона. Руководителями регионов становятся хорошо подготовленные и опытные люди, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рязанскую область возглавил 42-летний Павел Малков, который работал в правительстве Самарской области, затем — в Минэкономразвития РФ. Последние четыре года возглавлял Росстат. Малков учился на четвертом потоке школы губернаторов. В Саратовской области врио губернатора стал председатель правительства региона 40-летний Роман Бусаргин. У него большой опыт муниципальной работы, а на региональном уровне работает с 2018 года. По словам источника URA.RU, близкого к АП, Бусаргин зарекомендовал себя как управленец с амбиционными планами и идеями. Врио руководителя Республики Марий Эл стал 51-летний бывший кадровый военный Юрий Зайцев, который с 2019 года работает председателем правительства Калмыкии. Он тоже обучался в школе губернаторов. Президентом создана такая система подготовки и повышения квалификации управленческих кадров, в которой нет случайных людей, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это система, которая постоянно подпитывается новыми кадрами. Они должны быть квалифицированными, действовать в интересах жителей и страны. Здесь не бывает случайных людей», — полагает политолог. Статья по теме Путин повысил статус кремлевской школы губернаторов С момента запуска школы губернаторов около пятидесяти ее выпускников стали главами регионов, а это более половины всех губернаторов России, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Путин продолжает выстраивать систему, при которой к руководству регионов приходят подготовленные люди, которые ранее проявили себя на различных должностях. Используются лучшие практики подготовки кадров, в том числе советского и современного периода. Человеку, претендующему на высокую должность, необходимо быть и хозяйственником, и управленцем. Большинство из новых глав регионов имеют успешный опыт работы на разных участках работы», — уточняет эксперт. Всего за пять лет в школе губернаторов прошли обучение 305 человек, на пятом потоке учится еще 79 человек. В сентябре 2021 года главами регионов были избраны семь выпускников кадровой программы: Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Артем Здунов (Мордовия), Сергей Меликов (Дагестан), Олег Мельниченко (Пензенская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Владислав Ховалыг (Тыва). На текущий момент трое из ранее назначенных врио губернаторов также прошли обучение в РАНХиГС: Александр Авдеев (Владимирская область), Михаил Евраев (Ярославская область), Максим Егоров (Тамбовская область). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин изменил правила обновления губернаторского корпуса. 10 мая он принял отставки глав пяти регионов и назначил врио руководителей. Четырех новых управленцев объединяет общий факт в биографии — обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Эксперты объяснили URA.RU, что увеличение числа назначенцев-выпускников так называемой школы губернаторов означает, что система подготовки кадров, выстроенная Путиным, работает. Президент РФ принял отставки глав пяти регионов: Томской области Сергея Жвачкина, Республики Марий Эл Александра Евстифеева, Саратовской области Валерия Радаева, Кировской области Игоря Васильева, Рязанской области Николая Любимова. Самыми опытными из них были Жвачкин и Радаев — они возглавляли регионы два срока подряд. Остальные отработали по одному губернаторскому сроку, но их полномочия истекали в сентябре, объяснил URA.RU политтехнолог, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев. Радаев считался человеком спикера Госдумы РФ, бывшего куратора внутриполитического блока АП Вячеслава Володина, рассказал URA.RU политолог Сергей Маркелов. «При политическом анализе может возникнуть такое заблуждение, если спикер Госдумы из Саратова, то он все там определяет. Возможно, какое-то лоббирование и было. Володин мог предложить в свое время кандидатуру Радаева», — комментирует политолог Сергей Маркелов. Ошибочно, по словам Маркелова, в политтусовке считают и Евстифеева человеком первого замруководителя АП Сергея Кириенко. В начале 2000-х Евстифеев работал с Кириенко, который тогда был полпредом президента РФ в ПФО. «Это еще одна кадровая иллюзия. После этого они больше не пересекались. При назначении Евстифеева главой региона включались другие элиты и системы влияния. После двухлетней работы в Совете Федерации от ЯНАО, он больше десяти лет работал в судебной системе», — добавил Маркелов. По словам политтехнолога Дмитрия Гусева, президент много лет выстраивает систему подготовки руководящих кадров. И от новых руководителей Владимир Путин ждет свежих идей и желания принести пользу своим регионам. Новые управленцы имеют опыт работы государственной, некоторые — муниципальной службы. Четверо из них прошли школу губернаторов. Врио главы Кировской области Александр Соколов до назначения работал в референтуре Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ, ранее был замом у губернатора Костромской области. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур переходит на эту должность с позиции замначальника Управления президента РФ по внутренней политике. Регион ему знаком: Мазур родился там, а также работал заммэра Томска. После в разные годы он был вице-губернатором в Тюменской и Калужской областей. В АП Мазур занимался реформой системы местного самоуправления. Из выпускников пятого потока школы губернаторов Мазур первый, кто назначен на пост главы региона. Рязанскую область возглавил 42-летний Павел Малков, который работал в правительстве Самарской области, затем — в Минэкономразвития РФ. Последние четыре года возглавлял Росстат. Малков учился на четвертом потоке школы губернаторов. В Саратовской области врио губернатора стал председатель правительства региона 40-летний Роман Бусаргин. У него большой опыт муниципальной работы, а на региональном уровне работает с 2018 года. По словам источника URA.RU, близкого к АП, Бусаргин зарекомендовал себя как управленец с амбиционными планами и идеями. Врио руководителя Республики Марий Эл стал 51-летний бывший кадровый военный Юрий Зайцев, который с 2019 года работает председателем правительства Калмыкии. Он тоже обучался в школе губернаторов. Президентом создана такая система подготовки и повышения квалификации управленческих кадров, в которой нет случайных людей, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Это система, которая постоянно подпитывается новыми кадрами. Они должны быть квалифицированными, действовать в интересах жителей и страны. Здесь не бывает случайных людей», — полагает политолог. С момента запуска школы губернаторов около пятидесяти ее выпускников стали главами регионов, а это более половины всех губернаторов России, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Путин продолжает выстраивать систему, при которой к руководству регионов приходят подготовленные люди, которые ранее проявили себя на различных должностях. Используются лучшие практики подготовки кадров, в том числе советского и современного периода. Человеку, претендующему на высокую должность, необходимо быть и хозяйственником, и управленцем. Большинство из новых глав регионов имеют успешный опыт работы на разных участках работы», — уточняет эксперт. Всего за пять лет в школе губернаторов прошли обучение 305 человек, на пятом потоке учится еще 79 человек. В сентябре 2021 года главами регионов были избраны семь выпускников кадровой программы: Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Артем Здунов (Мордовия), Сергей Меликов (Дагестан), Олег Мельниченко (Пензенская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Владислав Ховалыг (Тыва). На текущий момент трое из ранее назначенных врио губернаторов также прошли обучение в РАНХиГС: Александр Авдеев (Владимирская область), Михаил Евраев (Ярославская область), Максим Егоров (Тамбовская область).