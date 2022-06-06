06 июня 2022

Бульдозер протаранил поезд в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, бульдозер, снос, раскопки, стройка
Водитель бульдозера госпитализирован Фото:

Бульдозер врезался в грузовой поезд на станции Флюсовая в Челябинской области. В результате аварии водитель спецтехники получил травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Вечером 6 июня на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД при следовании грузового поезда произошло его столкновение с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов с щебнем», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель бульдозера доставлен в больницу с травмами. На движение поездов ДТП не повлияло. На месте аварии работают правоохранительные органы.

Бульдозер работал на соседнем пути
Фото:

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Бульдозер врезался в грузовой поезд на станции Флюсовая в Челябинской области. В результате аварии водитель спецтехники получил травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Вечером 6 июня на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД при следовании грузового поезда произошло его столкновение с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов с щебнем», — говорится в сообщении ведомства. Водитель бульдозера доставлен в больницу с травмами. На движение поездов ДТП не повлияло. На месте аварии работают правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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