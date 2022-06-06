Водитель бульдозера госпитализирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бульдозер врезался в грузовой поезд на станции Флюсовая в Челябинской области. В результате аварии водитель спецтехники получил травмы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Вечером 6 июня на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД при следовании грузового поезда произошло его столкновение с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов с щебнем», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель бульдозера доставлен в больницу с травмами. На движение поездов ДТП не повлияло. На месте аварии работают правоохранительные органы.

Бульдозер работал на соседнем пути Фото: Уральская транспортная прокуратура