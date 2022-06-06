В Перми застройщик из топ-10 начал отказываться от своих проектов

Компания «Талан» сокращает присутствие на строительном рынке Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Один из крупнейших пермских застройщиков, компания «Талан», начала отказываться от реализации своих проектов. Речь идет о застройке жильем площадок по улице Чердынской, 46 и шоссе Космонавтов, 162. Причиной послужила экономическая ситуация в стране и спад покупательского спроса на рынке недвижимости.

«Удмуртский застройщик „Талан“ сокращает свое присутствие на строительном рынке Перми. Девелопер продал один из своих крупнейших участков в Перми, на ул. Чердынской, 46 (5 га бывшей военно-строительной базы). „Талан“ также отложил начало строительства нового жилого комплекса возле ТРЦ „Планета“ (шоссе Космонавтов, 162). Перенос сроков связан с экономической ситуацией в стране. Среди возможных причин продажи площадки на ул. Чердынской может быть оптимизация земельного банка компании», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Талан» арендовал земельный участок возле ТРЦ «Планета» у MallTech и ГК «РИАЛ». На этой площадке девелопер планировал возвести жилой комплекс переменной этажности общей площадью 105,7 тыс. кв. метров. Проект нового ЖК рядом с торгово-развлекательным центром «сейчас момент находится в разработке».

Площадка на ул Чердынской, 46, где ранее располагалась военно-строительная база, перешла в собственность другого пермского девелопера — компании Nova. Ранее здесь располагались гаражные боксы, которые по решению суда были признаны самовольными постройками.

Удмуртский девелопер является одним из крупнейших застройщиков в Перми. В 2021 году компания ввела в строй свыше 36,4 тыс. кв. метров. По этому показателю «Талан» занял шестое место среди 29 строительных компаний региона.

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