Соловьев разнес свердловского мэра за рисунок с Куйвашевым. Видео

07 июня 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев ответил мэру Первоуральска Игорю Кабцу на пост в социальной сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев ответил мэру Первоуральска Игорю Кабцу на пост в социальной сети «ВКонтакте». Глава свердловского города разместил картинку, на которой губернатор региона Евгений Куйвашев отрубает голову Соловьеву. Телеведущий увидел в этом посте угрозу собственной жизни. «Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это напрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот скажи мне, Кабец. Вот ты когда вот это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, вот какую еще задачу ты преследуешь? Ты думаешь, это остроумно?» — сказал Соловьев в прямом эфире программы «Соловьев Live». По словам телеведущего, нашли участника банды, которая готовила на него покушение. «Только что взяли очередного из той группы убийц, которых нанял Зеленский, чтобы меня ликвидировать. И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Вот как ты считаешь, что должны подумать и кто должен подумать? Чисто из соображений безопасности, вот ты считаешь, что после этого должны люди отработать? Профессионалы должны рассмотреть?» — возмутился Соловьев. Ранее URA.RU писало, что Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно, по мнению телеведущего, усмотреть «признаки ЛГБТ». Конфликт Соловьева с Екатеринбургом и его жителями продолжает разгораться с 27 апреля. Тогда журналист в прямом эфире с участием уральского полпреда Владимира Якушева назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Телеведущий Владимир Соловьев ответил мэру Первоуральска Игорю Кабцу на пост в социальной сети «ВКонтакте». Глава свердловского города разместил картинку, на которой губернатор региона Евгений Куйвашев отрубает голову Соловьеву. Телеведущий увидел в этом посте угрозу собственной жизни. «Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это напрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот скажи мне, Кабец. Вот ты когда вот это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, вот какую еще задачу ты преследуешь? Ты думаешь, это остроумно?» — сказал Соловьев в прямом эфире программы «Соловьев Live». По словам телеведущего, нашли участника банды, которая готовила на него покушение. «Только что взяли очередного из той группы убийц, которых нанял Зеленский, чтобы меня ликвидировать. И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Вот как ты считаешь, что должны подумать и кто должен подумать? Чисто из соображений безопасности, вот ты считаешь, что после этого должны люди отработать? Профессионалы должны рассмотреть?» — возмутился Соловьев. Ранее URA.RU писало, что Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно, по мнению телеведущего, усмотреть «признаки ЛГБТ». Конфликт Соловьева с Екатеринбургом и его жителями продолжает разгораться с 27 апреля. Тогда журналист в прямом эфире с участием уральского полпреда Владимира Якушева назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».