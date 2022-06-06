Wildberries будет брать плату за доставку с покупателей из ЯНАО

Теперь за доставку придется заплатить от 200 до 350 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям ЯНАО теперь придется платить за доставку Wildberries. Такое решение маркетплейс принял по причине удаленности региона. Эта информация появилась на сайте компании.

В пресс-службу маркетплейса был направлен запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило.

Теперь доплачивать за доставку жителям ЯНАО в зависимости от места жительства придется от 200 до 350 рублей. При этом доставка в центральную часть России все так же остается бесплатной.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что доставка Wildberries в ХМАО станет платной. Причина все та же — удаленное положение региона.