Wildberries будет брать плату за доставку с покупателей из ЯНАО

Теперь за доставку придется заплатить от 200 до 350 рублей
Жителям ЯНАО теперь придется платить за доставку Wildberries. Такое решение маркетплейс принял по причине удаленности региона. Эта информация появилась на сайте компании.
В пресс-службу маркетплейса был направлен запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило.
Теперь доплачивать за доставку жителям ЯНАО в зависимости от места жительства придется от 200 до 350 рублей. При этом доставка в центральную часть России все так же остается бесплатной.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что доставка Wildberries в ХМАО станет платной. Причина все та же — удаленное положение региона.