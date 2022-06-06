06 июня 2022

Wildberries будет брать плату за доставку с покупателей из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Теперь за доставку придется заплатить от 200 до 350 рублей Фото:

Жителям ЯНАО теперь придется платить за доставку Wildberries. Такое решение маркетплейс принял по причине удаленности региона. Эта информация появилась на сайте компании.

В пресс-службу маркетплейса был направлен запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило.

Теперь доплачивать за доставку жителям ЯНАО в зависимости от места жительства придется от 200 до 350 рублей. При этом доставка в центральную часть России все так же остается бесплатной.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что доставка Wildberries в ХМАО станет платной. Причина все та же — удаленное положение региона.

Жителям ЯНАО теперь придется платить за доставку Wildberries. Такое решение маркетплейс принял по причине удаленности региона. Эта информация появилась на сайте компании. В пресс-службу маркетплейса был направлен запрос с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответа от представителей компании не поступило. Теперь доплачивать за доставку жителям ЯНАО в зависимости от места жительства придется от 200 до 350 рублей. При этом доставка в центральную часть России все так же остается бесплатной. Ранее URA.RU рассказывало о том, что доставка Wildberries в ХМАО станет платной. Причина все та же — удаленное положение региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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