Wildberries объяснил, почему жителям ХМАО придется платить больше

06 июня 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Маркетплейс ввел плату за доставку в отдаленные регионы страны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Wildberries рассказали, что теперь жители ХМАО должны отдельно оплачивать доставку в пункты выдачи. Дополнительную плату маркетплейс ввел для покупателей из-за удаленности региона. Скриншот ответа службы поддержки онлайн-магазина есть в распоряжении URA.RU. «Теперь в дальние регионы доставка в пункт выдачи заказов платная, стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. ХМАО является отдаленным регионом», — пояснили корреспонденту URA.RU в службе поддержки маркетплейса. Плата за доставку для жителей ХМАО составляет 200 рублей. Сумма отображается при выборе пункта выдачи в корзине. При этом для жителей городов центральной России, например, Москвы или Санкт-Петербурга, доставка осталась бесплатной. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие маркетплейсы. Плата за доставку в пункты выдачи для жителей ХМАО составляет 200 рублей Фото: URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Wildberries рассказали, что теперь жители ХМАО должны отдельно оплачивать доставку в пункты выдачи. Дополнительную плату маркетплейс ввел для покупателей из-за удаленности региона. Скриншот ответа службы поддержки онлайн-магазина есть в распоряжении URA.RU. «Теперь в дальние регионы доставка в пункт выдачи заказов платная, стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. ХМАО является отдаленным регионом», — пояснили корреспонденту URA.RU в службе поддержки маркетплейса. Плата за доставку для жителей ХМАО составляет 200 рублей. Сумма отображается при выборе пункта выдачи в корзине. При этом для жителей городов центральной России, например, Москвы или Санкт-Петербурга, доставка осталась бесплатной. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие маркетплейсы.