05 июня 2022

Wildberries объяснил, почему жителям ХМАО придется платить больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, деньги, wildberries, вайлдберриз, смартфон в руке, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Маркетплейс ввел плату за доставку в отдаленные регионы страны Фото:

В Wildberries рассказали, что теперь жители ХМАО должны отдельно оплачивать доставку в пункты выдачи. Дополнительную плату маркетплейс ввел для покупателей из-за удаленности региона. Скриншот ответа службы поддержки онлайн-магазина есть в распоряжении URA.RU.

«Теперь в дальние регионы доставка в пункт выдачи заказов платная, стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. ХМАО является отдаленным регионом», — пояснили корреспонденту URA.RU в службе поддержки маркетплейса.

Плата за доставку для жителей ХМАО составляет 200 рублей. Сумма отображается при выборе пункта выдачи в корзине. При этом для жителей городов центральной России, например, Москвы или Санкт-Петербурга, доставка осталась бесплатной.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие маркетплейсы.

Плата за доставку в пункты выдачи для жителей ХМАО составляет 200 рублей
Фото:

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В Wildberries рассказали, что теперь жители ХМАО должны отдельно оплачивать доставку в пункты выдачи. Дополнительную плату маркетплейс ввел для покупателей из-за удаленности региона. Скриншот ответа службы поддержки онлайн-магазина есть в распоряжении URA.RU. «Теперь в дальние регионы доставка в пункт выдачи заказов платная, стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. ХМАО является отдаленным регионом», — пояснили корреспонденту URA.RU в службе поддержки маркетплейса. Плата за доставку для жителей ХМАО составляет 200 рублей. Сумма отображается при выборе пункта выдачи в корзине. При этом для жителей городов центральной России, например, Москвы или Санкт-Петербурга, доставка осталась бесплатной. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие маркетплейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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