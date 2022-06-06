«Ямал» увеличил число рейсов на фоне ограничений полетов на юг

С начала лета авиакомпания повысила количество рейсов на южные направления Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в летний период на фоне ограничения полетов от Росавиации в Краснодар, Анапу и Симферополь. Такую информацию опубликовали в telegram-канале авиаперевозчика.

«Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов продлен до 12 июня. Рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропортов ЯНАО и Тюмени в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно отменяются. Напоминаем, что в июне авиакомпания ввела дополнительные рейсы и новые маршруты», — сообщают в представительстве компании.

Сейчас жители округа могут отправиться в Сочи и минеральные Воды из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тюмени. Уточнить расписание и оформить билеты можно на сайте компании.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» предложила вернуть или обменять без доплаты билеты на отмененные из-за запрета Росавиации рейсы. Также недавно компания установила авиасообщение между ЯНАО и Алтаем. Рейсы в Горно-Алтайск будут отправляться из Салехарда и Нового Уренгоя.