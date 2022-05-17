Авиакомпания «Ямал» предложила пассажирам сдавать билеты. Причина — в решении Росавиации

18 мая 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Рейсы на ряд южных маршрутов отменены до 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейсы авиакомпании «Ямал» по ряду южных маршрутов отменены до 25 мая в связи с решением Росавиации. Как сообщили представители перевозчика, те пассажиры, кто уже приобрел билеты, могут оформить возврат или обмен без доплаты. «Рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропортов ЯНАО и Тюмени в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно отменяются. Пассажиры могут без дополнительных сборов поменять перелет на другие даты, оформить возврат или обмен авиабилетов», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале АТК «Ямал». Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала». В авиакомпании напомнили о продаже дополнительных билетов на рейсы Минеральные воды — это связано с тем, что маршрут оказался востребованным и «суперджеты» решено было заменить на более вместительные «аэробусы». Ранее URA.RU рассказывало об отмене пассажирских рейсов в некоторые аэропорты России. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где в данный момент проводится российская спецоперация.

Рейсы авиакомпании «Ямал» по ряду южных маршрутов отменены до 25 мая в связи с решением Росавиации. Как сообщили представители перевозчика, те пассажиры, кто уже приобрел билеты, могут оформить возврат или обмен без доплаты. «Рейсы авиакомпании „Ямал“ из аэропортов ЯНАО и Тюмени в Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно отменяются. Пассажиры могут без дополнительных сборов поменять перелет на другие даты, оформить возврат или обмен авиабилетов», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале АТК «Ямал». Оформить возврат или обмен можно на сайте компании, по месту приобретения или, позвонив на горячую линию «Ямала». В авиакомпании напомнили о продаже дополнительных билетов на рейсы Минеральные воды — это связано с тем, что маршрут оказался востребованным и «суперджеты» решено было заменить на более вместительные «аэробусы». Ранее URA.RU рассказывало об отмене пассажирских рейсов в некоторые аэропорты России. Ограничения связаны с близким расположением аэропортов к границе с Украиной, где в данный момент проводится российская спецоперация.