Шумков уедет из региона ради встречи с представителем Кремля

Губернатор Вадим Шумков поедет в Челябинск на важное совещание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков примет участие в совещании по национальной политике, которое пройдет в Челябинске 9 июня. Его проведет заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов. О поездке главы региона URA.RU сообщили источники, близкие к властям области. Информацию подтвердили и в пресс-службе правительства.

«Губернатор планирует поехать в Челябинск на это совещание. Вопросы, которые будут на нем обсуждать, важные. К тому же, примет участие представитель Кремля. Пропускать встречу нельзя», — уточнил инсайдер. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что Шумков планирует поехать на совещание в Челябинск.

Ранее URA.RU писало, что губернаторы уральских регионов съедутся в Челябинск на совещание по национальной политике. Во встрече примут участие заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая.