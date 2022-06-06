06 июня 2022

Шумков уедет из региона ради встречи с представителем Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков поедет в Челябинск на важное совещание Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков примет участие в совещании по национальной политике, которое пройдет в Челябинске 9 июня. Его проведет заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов. О поездке главы региона URA.RU сообщили источники, близкие к властям области. Информацию подтвердили и в пресс-службе правительства.

«Губернатор планирует поехать в Челябинск на это совещание. Вопросы, которые будут на нем обсуждать, важные. К тому же, примет участие представитель Кремля. Пропускать встречу нельзя», — уточнил инсайдер. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что Шумков планирует поехать на совещание в Челябинск.

Ранее URA.RU писало, что губернаторы уральских регионов съедутся в Челябинск на совещание по национальной политике. Во встрече примут участие заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков примет участие в совещании по национальной политике, которое пройдет в Челябинске 9 июня. Его проведет заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов. О поездке главы региона URA.RU сообщили источники, близкие к властям области. Информацию подтвердили и в пресс-службе правительства. «Губернатор планирует поехать в Челябинск на это совещание. Вопросы, которые будут на нем обсуждать, важные. К тому же, примет участие представитель Кремля. Пропускать встречу нельзя», — уточнил инсайдер. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что Шумков планирует поехать на совещание в Челябинск. Ранее URA.RU писало, что губернаторы уральских регионов съедутся в Челябинск на совещание по национальной политике. Во встрече примут участие заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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