Губернаторы регионов УрФО 8 июня съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства.
«В четверг в Челябинске пройдет семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Приглашены губернаторы регионов УрФО», — поделились в полпредстве. В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера также подтвердили проведение совещания, не раскрывая состав участников.
По данным URA.RU, помимо Магомедова, Якушева и глав регионов, на встрече будут присутствовать мэры ряда уральских городов. По предварительной информации, о ситуации на своих территориях доложат губернаторы, в частности, руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев.
О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая. Губернатор Текслер анонсировал, что в июне в город приедут Якушев и Магомедов. В предыдущий раз подобная встреча проходила летом 2021 года. Тогда Магомедов выступил с заявлением, что усиление миграционных потоков из ближнего зарубежья является главной проблемой в сфере межнациональных отношений в УрФО.
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Губернаторы регионов УрФО 8 июня съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «В четверг в Челябинске пройдет семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Приглашены губернаторы регионов УрФО», — поделились в полпредстве. В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера также подтвердили проведение совещания, не раскрывая состав участников. По данным URA.RU, помимо Магомедова, Якушева и глав регионов, на встрече будут присутствовать мэры ряда уральских городов. По предварительной информации, о ситуации на своих территориях доложат губернаторы, в частности, руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев. О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая. Губернатор Текслер анонсировал, что в июне в город приедут Якушев и Магомедов. В предыдущий раз подобная встреча проходила летом 2021 года. Тогда Магомедов выступил с заявлением, что усиление миграционных потоков из ближнего зарубежья является главной проблемой в сфере межнациональных отношений в УрФО.