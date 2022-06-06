Кремль собирает уральских губернаторов в Челябинске. В повестке — разговор о нациях

06 июня 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Замглавы АП Магомедсалам Магомедов созывает совещание на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернаторы регионов УрФО 8 июня съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «В четверг в Челябинске пройдет семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Приглашены губернаторы регионов УрФО», — поделились в полпредстве. В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера также подтвердили проведение совещания, не раскрывая состав участников. По данным URA.RU, помимо Магомедова, Якушева и глав регионов, на встрече будут присутствовать мэры ряда уральских городов. По предварительной информации, о ситуации на своих территориях доложат губернаторы, в частности, руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев. О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая. Губернатор Текслер анонсировал, что в июне в город приедут Якушев и Магомедов. В предыдущий раз подобная встреча проходила летом 2021 года. Тогда Магомедов выступил с заявлением, что усиление миграционных потоков из ближнего зарубежья является главной проблемой в сфере межнациональных отношений в УрФО. Подписывайтесь на «Погоны и Галстуки» ,чтобы быть в курсе самых интересных политических инсайдов Урала.

Губернаторы регионов УрФО 8 июня съедутся в Челябинск на большое совещание по национальной политике. Во встрече примут участие замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщил источник, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «В четверг в Челябинске пройдет семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Приглашены губернаторы регионов УрФО», — поделились в полпредстве. В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера также подтвердили проведение совещания, не раскрывая состав участников. По данным URA.RU, помимо Магомедова, Якушева и глав регионов, на встрече будут присутствовать мэры ряда уральских городов. По предварительной информации, о ситуации на своих территориях доложат губернаторы, в частности, руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев. О подготовке такого семинара в Челябинске стало известно в конце мая. Губернатор Текслер анонсировал, что в июне в город приедут Якушев и Магомедов. В предыдущий раз подобная встреча проходила летом 2021 года. Тогда Магомедов выступил с заявлением, что усиление миграционных потоков из ближнего зарубежья является главной проблемой в сфере межнациональных отношений в УрФО.