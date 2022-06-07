Губернатор ХМАО отправится в Челябинск на встречу с замглавы АП

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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправится в Челябинск на совещание по национальной политике Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие в совещании по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым и уральским полпредом Владимиром Якушевым, которое состоится 9 июня в Челябинске. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Губернатор Югры Наталья Комарова в указанные даты находится в командировке в городе Челябинск. Участие в совещании подтверждаем», — прокомментировали в депсвязей. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что речь на совещании может пойти о текущей ситуации с миграционными процессами в регионах УрФО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на совещание приглашены все губернаторы уральского федерального округа. Также ожидается, что на встрече будут присутствовать и главы городов из УрФО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие в совещании по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым и уральским полпредом Владимиром Якушевым, которое состоится 9 июня в Челябинске. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор Югры Наталья Комарова в указанные даты находится в командировке в городе Челябинск. Участие в совещании подтверждаем», — прокомментировали в депсвязей. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что речь на совещании может пойти о текущей ситуации с миграционными процессами в регионах УрФО. Ранее URA.RU сообщало о том, что на совещание приглашены все губернаторы уральского федерального округа. Также ожидается, что на встрече будут присутствовать и главы городов из УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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