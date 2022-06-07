Губернатор ХМАО отправится в Челябинск на встречу с замглавы АП

07 июня 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправится в Челябинск на совещание по национальной политике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие в совещании по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым и уральским полпредом Владимиром Якушевым, которое состоится 9 июня в Челябинске. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор Югры Наталья Комарова в указанные даты находится в командировке в городе Челябинск. Участие в совещании подтверждаем», — прокомментировали в депсвязей. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что речь на совещании может пойти о текущей ситуации с миграционными процессами в регионах УрФО. Ранее URA.RU сообщало о том, что на совещание приглашены все губернаторы уральского федерального округа. Также ожидается, что на встрече будут присутствовать и главы городов из УрФО. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова примет участие в совещании по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым и уральским полпредом Владимиром Якушевым, которое состоится 9 июня в Челябинске. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор Югры Наталья Комарова в указанные даты находится в командировке в городе Челябинск. Участие в совещании подтверждаем», — прокомментировали в депсвязей. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что речь на совещании может пойти о текущей ситуации с миграционными процессами в регионах УрФО. Ранее URA.RU сообщало о том, что на совещание приглашены все губернаторы уральского федерального округа. Также ожидается, что на встрече будут присутствовать и главы городов из УрФО.