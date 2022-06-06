Махонин сообщил о федеральной поддержке пермского суперпроекта

На обустройство инфраструктуры курорта выделяют сотни миллионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Федеральный бюджет выделит Пермскому краю 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха». Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор Дмитрий Махонин.

«В рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ регион получит 573,5 млн рублей. Средства пойдут на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры курорта „Губаха“», — отмечает глава региона.

Деньги будут направлены на строительство дороги от ул. Северной в Губахе до вершины горы Крестовой, реконструкцию 1,1 км ул. Краснооктябрьской, строительство двух газопроводов, сетей водоснабжения к курорту, а также двух трансформаторных подстанций и кабельных линий. В пресс-службе правительства Пермского края отметили, что 49% курорта принадлежат АО «Корпорация Туризм.РФ», 51% — владельцу парка Горького в Перми, бизнесмену Рашиду Габдуллину.

Ранее краевые власти присвоили проекту «Новая Губаха» статус приоритетного. До конца 2025 года здесь появится Парк троллеев, будет построен большой гостиничный комплекс не ниже трех звезд, банный СПА-комплекс и новые сооружения. В результате количество гостей увеличится в два раза, до 300 человек в год.