Пермская больница имени Вагнера скрывала данные от Минздрава РФ

Нарушения в медучреждении выявили прокуроры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больница в Березниках (Пермский край) работала с нарушением законодательства в сфере закупок. Нарушение выявили в прокуратуре города Березников в Пермском крае.

Установлено, что Краевая больница им. Академика Вагнера Е.А. должна была передать сведения о закупаемых медицинских препаратах в Минздрав, но сделано этого не было. «Кроме этого, выявлены нарушения полноты и своевременности размещения и опубликования сведений о заключенных договорах в Единой информационной системе», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

По выявленным нарушениям было внесено представление на имя главврача больницы. Документ был рассмотрен, нарушения своевременно устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский депутат возглавил проблемную городскую больницу. На должность главврача клинической больницы № 2 имени доктора Ф.Х. Граля назначен Сергей Клепцин.