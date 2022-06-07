На Украине плохо обслуживают западное оружие, заявил Шашанк Джоши Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи соцсети Twitter разозлились, что Украина теряет оружие, которое отправляет им Запад. Так они отреагировали на пост обозревателя и редактора издания The Economist Шашанка Джоши, который сообщил, что Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания.

«Не нужно завязывать трусы в узел. Украина некачественно обслуживает новое западное оборудование. Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Украина должна значительно увеличить свои возможности обслуживания оборудования, если она хочет иметь современное оружие», — написал пользователь Вернер Дитер Томас в Twitter.

«„Плохое содержание“. Рекомендую съездить в Польшу и посмотреть на советские артиллерийские орудия 50-летней давности, использовавшиеся в бою. Потом уже говорить об устаревании», — высказался Эдвард Клоцко.

«Хех, ну подождите, пока узнают, как часто РСЗО ломается», — заявил пользователь с ником Whataboutism. «Проблемы с артиллерией или пользователями артиллерии?» — поинтересовался Джим Горовиц.

Украина получает оружие от стран Запада в связи со спецоперацией на Украине. США и Великобритания решили передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), пишет RT. Большая часть украинских военных не знает, как обращаться с западным оружием, цитирует «Утро.ру» полковника запаса Бориса Подопригору. По его словам, также украинской армии отправляют устаревшие модели, поэтому оружие в их руках «превращается в груду бесполезного металла».

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