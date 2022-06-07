Уральский полпред развеял миф об утечке кадров в IT-отрасли

07 июня 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что для IT-компаний открылось «окно возможностей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кадровые потери IT-компаний, работающих в УрФО, после начала спецоперации на Украине составили лишь около одного процента сотрудников. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время приветственного слова в режиме онлайн на пленарном заседании IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС, передает корреспондент URA.RU. «Сколько приехало, сколько уехало, везде разные цифры фигурируют. Мне об этом рассказали наши крупнейшие компании, которые работают на территории УрФО. Причем штаб-квартиры находятся у них здесь, а работают они по всей стране. 8-10 процентов [утечка кадров] в моменте после 24 февраля. Возник некий такой ажиотаж. Большинство затем оценило ситуацию и обстановку и на данный момент по факту потери составили всего один процент. Да, наверное на первом этапе что-то было. Сейчас все успокоилось, приземлилось. При этом активная работа и активная позиция университетов, которые находятся на территории УрФО, они планируют это безболезненно поправить и нарастить», — прокомментировал Якушев. Уральский полпред также добавил, что отечественные IT-компании воспринимают нынешнюю ситуацию как окно возможностей. Уже есть ряд разработок программных продуктов, которые находятся в высокой стадии готовности и готовы заменить импортное ПО. «Есть вторая история, где процент готовности составляет 10-15 процентов. Там больше потребуется времени и больше потребуется количество специалистов, которых необходимо будет задействовать. Тут мы должны двигаться быстрее. Но есть заинтересованность у заказчика, поэтому мы будем работать и находить все необходимые решения», — резюмировал Якушев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Кадровые потери IT-компаний, работающих в УрФО, после начала спецоперации на Украине составили лишь около одного процента сотрудников. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев во время приветственного слова в режиме онлайн на пленарном заседании IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС, передает корреспондент URA.RU. «Сколько приехало, сколько уехало, везде разные цифры фигурируют. Мне об этом рассказали наши крупнейшие компании, которые работают на территории УрФО. Причем штаб-квартиры находятся у них здесь, а работают они по всей стране. 8-10 процентов [утечка кадров] в моменте после 24 февраля. Возник некий такой ажиотаж. Большинство затем оценило ситуацию и обстановку и на данный момент по факту потери составили всего один процент. Да, наверное на первом этапе что-то было. Сейчас все успокоилось, приземлилось. При этом активная работа и активная позиция университетов, которые находятся на территории УрФО, они планируют это безболезненно поправить и нарастить», — прокомментировал Якушев. Уральский полпред также добавил, что отечественные IT-компании воспринимают нынешнюю ситуацию как окно возможностей. Уже есть ряд разработок программных продуктов, которые находятся в высокой стадии готовности и готовы заменить импортное ПО. «Есть вторая история, где процент готовности составляет 10-15 процентов. Там больше потребуется времени и больше потребуется количество специалистов, которых необходимо будет задействовать. Тут мы должны двигаться быстрее. Но есть заинтересованность у заказчика, поэтому мы будем работать и находить все необходимые решения», — резюмировал Якушев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России.