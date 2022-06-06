Власти ЯНАО составили топ дорог, которые отремонтируют

Власти выделил три трассы на текущий сезон дорожных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО выделили три дороги, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Туда вошли: участок трассы Сургут-Салехард, дорога от микрорайона Обской до Лабытнанги и улица Чупрова в Салехарде. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе департамента.

«В департаменте транспорта и дорожного хозяйства автономного округа выделили ТОП-3 объектов национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Звание самого протяженного объекта присуждено участку Пуровск — Коротчаево главной региональной трассы Сургут — Салехард», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в этом сезоне участок протяженностью порядка 7,5 километра — самый большой. Далее власти выделили «самый народный» объект — подъезд к станции Обская в Лабытнанги. «Соединяя микрорайон с центром города повышается транспортная доступность населения к социально-значимым объектам, а это образовательные, культурно-досуговые и другие учреждение», — поясняет департамент.

Последний объект, вошедший в топ-3, протяженностью всего 600 метров. Это дорога на улице Чупрова в Салехарде, которую жители города ждали очень давно, а Общероссийский народный фронт внес ее на «карту убитых дорог».

Ранее сообщалось, что на ремонт участка трассы Сургут-Салехард власти ЯНАО выделят более 1,7 миллиарда рублей. Речь идет об отрезке от Пурпе до Пуровска.