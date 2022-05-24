Участок «трассы смерти» в ЯНАО отремонтируют за 1,7 миллиарда

25 мая 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Отремонтируют участок Пурпе — Пуровск Фото: Анна Майорова © URA.RU На ремонт участка Пурпе — Пуровск, на федеральной трассе Сургут — Салехард, власти ЯНАО из окружного бюджета выделят более 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте закупок. «Место выполнения работ: автомобильная дорога Сургут — Салехард, участок Пурпе — Пуровск. Начальная цена — 1 714 673 585 рублей. Источник финансирования: окружной бюджет ЯНАО», — указано в документах закупки. В проекте также указано, что в контракт включены работы, необходимые для полного восстановления участка Пангоды — Правохеттинский. Закупка размещена 24 мая, срок окончания подачи заявок — 15 июня. Дорогу Сургут-Салехард жители из-за частых ДТП называют «трассой смерти». Ранее URA.RU писало, что на ремонт объезда станции Пуровск на власти ЯНАО потратят 471 миллион рублей.

На ремонт участка Пурпе — Пуровск, на федеральной трассе Сургут — Салехард, власти ЯНАО из окружного бюджета выделят более 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте закупок. «Место выполнения работ: автомобильная дорога Сургут — Салехард, участок Пурпе — Пуровск. Начальная цена — 1 714 673 585 рублей. Источник финансирования: окружной бюджет ЯНАО», — указано в документах закупки. В проекте также указано, что в контракт включены работы, необходимые для полного восстановления участка Пангоды — Правохеттинский. Закупка размещена 24 мая, срок окончания подачи заявок — 15 июня. Дорогу Сургут-Салехард жители из-за частых ДТП называют «трассой смерти». Ранее URA.RU писало, что на ремонт объезда станции Пуровск на власти ЯНАО потратят 471 миллион рублей.