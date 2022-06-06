Свердловский завод задолжал зарплаты сотням рабочих

Уральский компрессорный завод задолжал около 13 миллионов рублей 316 работникам предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 316 работниками на сумму около 13,4 миллиона рублей за апрель—май 2022 года», — сообщили в ведомстве. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги.
Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Прокуратура проследит за тем, чтобы работника вернули зарплату.
Ранее о невыплате зарплат сообщали сотрудники свердловского сельхозпредприятия ООО «Лотас». По словам инсайдеров URA.RU, таким образом они пытаются надавить на представителей правоохранительных органов.
Уральский компрессорный завод задолжал около 13 миллионов рублей 316 работникам предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 316 работниками на сумму около 13,4 миллиона рублей за апрель—май 2022 года», — сообщили в ведомстве. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги. Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Прокуратура проследит за тем, чтобы работника вернули зарплату. Ранее о невыплате зарплат сообщали сотрудники свердловского сельхозпредприятия ООО «Лотас». По словам инсайдеров URA.RU, таким образом они пытаются надавить на представителей правоохранительных органов.