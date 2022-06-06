06 июня 2022

Свердловский завод задолжал зарплаты сотням рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура заинтересовалась инцидентом на заводе Фото:

Уральский компрессорный завод задолжал около 13 миллионов рублей 316 работникам предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 316 работниками на сумму около 13,4 миллиона рублей за апрель—май 2022 года», — сообщили в ведомстве. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги.

Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Прокуратура проследит за тем, чтобы работника вернули зарплату.

Ранее о невыплате зарплат сообщали сотрудники свердловского сельхозпредприятия ООО «Лотас». По словам инсайдеров URA.RU, таким образом они пытаются надавить на представителей правоохранительных органов.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Уральский компрессорный завод задолжал около 13 миллионов рублей 316 работникам предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 316 работниками на сумму около 13,4 миллиона рублей за апрель—май 2022 года», — сообщили в ведомстве. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги. Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Прокуратура проследит за тем, чтобы работника вернули зарплату. Ранее о невыплате зарплат сообщали сотрудники свердловского сельхозпредприятия ООО «Лотас». По словам инсайдеров URA.RU, таким образом они пытаются надавить на представителей правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...