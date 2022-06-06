Упавшего с пятого этажа мужчину увезли на скорой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Озерска (Челябинская область) выпал с балкона обворованной им квартиры. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону, после падения с пятого этажа преступника обнаружили в медучреждении.

«В полицию Озерска поступило обращение от жительницы, что неизвестный проник в ее квартиру. По данному адресу также прибыли медики, которые забирали в медицинское учреждение мужчину с травмами. В ночное время пьяная компания молодых людей не смогла попасть в квартиру и у одного приятелей возникла идея открыть входную дверь, проникнув через балкон квартиры этажом выше», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Для осуществления плана 22-летний мужчина залез на крышу многоквартирного дома, после чего выбил балконное окно в квартиру на пятом этаже. Оказавшись в чужом жилье озерчанин похитил имущество: три акустические колонки, три рулона обоев и рулон линолеума, опрыскиватель для цветов, сумку с ноутбуком и охлаждающей подставкой.

«Спустив украденные вещи, завязанные в штору для ванной, злоумышленник решал попасть на балкон своего друга. Привязав плед к раме остекления, он начал спускаться, однако конструкция не выдержала, и мужчина упал на ветки растущих под окнами деревьев. Соседи вызвали скорую помощь», — отметили в полиции.

Похищенное имущество на сумму 45 тыс. рублей изъято и в ближайшее время будет возвращено хозяйке. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Плед не выдержал веса злоумышленника Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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