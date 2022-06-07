«Пятый канал»: ВСУ издеваются над детьми в больницах. Видео

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Боевики размещают огневые точки в больницах, передают журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты глумятся и насильно удерживают больных детей в Николаеве, Харькове и Краматорске. Об этом сообщили корреспонденты Пятого канала.

«В медицинском центре Николаева пациенты не могут покинуть стационар, став, по сути, заложниками. Помимо этой ситуации в Краматорске заминирована вся прилегающая территория, а в Харькове огневые точки националисты располагают в корпусах детской больницы», — передает Пятый канал.

Также они отметили, что больных людей не отпускают, удерживая под предлогом обеспечения их безопасности. Одно из зданий медицинского центра Николаева переделали под склад боеприпасов.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что ВСУ оборудуют опорные пункты в больницах Одессы, Харькова и Краматорска. Первое медучреждение, которое оборудовали в военных целях, была больница на улице Игоря Муратова.

Вынужденная спецоперация по защите Донбасса проводится с 24 февраля. Российские военные, по словам президента РФ Владимира Путина, выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы защитить Донецкую и Луганскую народные республики от 8-летнего геноцида.

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Украинские националисты глумятся и насильно удерживают больных детей в Николаеве, Харькове и Краматорске. Об этом сообщили корреспонденты Пятого канала. «В медицинском центре Николаева пациенты не могут покинуть стационар, став, по сути, заложниками. Помимо этой ситуации в Краматорске заминирована вся прилегающая территория, а в Харькове огневые точки националисты располагают в корпусах детской больницы», — передает Пятый канал. Также они отметили, что больных людей не отпускают, удерживая под предлогом обеспечения их безопасности. Одно из зданий медицинского центра Николаева переделали под склад боеприпасов. Ранее, 31 мая, сообщалось, что ВСУ оборудуют опорные пункты в больницах Одессы, Харькова и Краматорска. Первое медучреждение, которое оборудовали в военных целях, была больница на улице Игоря Муратова. Вынужденная спецоперация по защите Донбасса проводится с 24 февраля. Российские военные, по словам президента РФ Владимира Путина, выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы защитить Донецкую и Луганскую народные республики от 8-летнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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