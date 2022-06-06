В Свердловской области в ДТП умер отец двух маленьких детей

Жительница Свердловской области устроила смертельное ДТП недалеко от Нижней Туры, тем самым убив отца двух маленьких детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Женщина резко надавила на педаль газа, отчего автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Мужчина-пассажир от полученных травм и остановки сердца скончался на месте. У него остались жена и двое маленьких детей», — сообщили в пресс-службе.
Свердловский суд обязал женщину выплатить по 500 тысяч рублей на каждого из двух детей, потерявших отца. Младший из них еще не ходит в школу. Мать убеждала суд, что смерть мужчины стала невосполнимой утратой для всей семьи. Кроме этого, свердловчанин был единственным кормильцем и обеспечивал жену и детей.
Ранее в свердловском ГИБДД сообщали об учащающихся случаях попадания в ДТП детей. В первый день лета в авариях пострадали восемь несовершеннолетних.
Жительница Свердловской области устроила смертельное ДТП недалеко от Нижней Туры, тем самым убив отца двух маленьких детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Женщина резко надавила на педаль газа, отчего автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Мужчина-пассажир от полученных травм и остановки сердца скончался на месте. У него остались жена и двое маленьких детей», — сообщили в пресс-службе. Свердловский суд обязал женщину выплатить по 500 тысяч рублей на каждого из двух детей, потерявших отца. Младший из них еще не ходит в школу. Мать убеждала суд, что смерть мужчины стала невосполнимой утратой для всей семьи. Кроме этого, свердловчанин был единственным кормильцем и обеспечивал жену и детей. Ранее в свердловском ГИБДД сообщали об учащающихся случаях попадания в ДТП детей. В первый день лета в авариях пострадали восемь несовершеннолетних.