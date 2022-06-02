В День защиты детей в авариях пострадали 8 свердловских ребят

Четыре из пяти аварий произошли по вине взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемь несовершеннолетних пострадали в результате автомобильных аварий в Свердловской области в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«В Свердловской области произошло пять ДТП, в результате которых пострадали восемь несовершеннолетних участников дорожного движения. В четырех случаях дети пострадали по вине взрослых», — сообщают автоинспекторы.

В первом ДТП водитель легкового автомобиля отвлекся от дороги и не заметил переходящих дорогу по «зебре» детей. Инцидент произошел в Ревде. В результате наезда с серьезными травмами головы госпитализировали одну из пострадавших девочек, вторую — отправили с ушибами домой.

Второе ДТП произошло в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля не пропустил внедорожник, из-за чего столкнулся с джипом, двигающемся по встречной полосе. В результате происшествия ушибы получила пассажирка джипа и ее двухлетняя дочь, а виновник ДТП скрылся. Сотрудники ГАИ нашли скрывшегося водителя, сообщается, что от него исходил резкий запах алкоголя. У виновника ДТП изъяли авто и лишили прав.

В третьей аварии на Березовском тракте пострадал девятилетний мальчик — виновником ДТП стала его мать. Она не пропустила автомобиль при выполнении разворота с крайней правой полосы. Кроме того, автоинспекторы добавляют, что мальчик не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении мамы пострадавшего ребенка возбуждены административные материалы за нарушение правил маневрирования, перевозки детей, и несоблюдение требований ОСАГО.

В селе Косулино неустановленный водитель сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшего ребенка доставили в 9-ю ДГКБ Екатеринбурга с травмой головы. В настоящий момент автоинспекторы ищут сбежавшего автомобилиста.

Пятое ДТП произошло в центре Екатеринбурга — 20-летняя девушка сбила двоих подростков на электросамокате. Как утверждает девушка за рулем авто, она не увидела пересекающих проезжую часть детей.

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