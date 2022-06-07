Минобороны РФ уличило Зеленского в распространении фейков

Владимир Зеленский солгал украинскому народу, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты пытались прикрыться православными святынями в качестве своего «щита», отступая, сожгли его, а президент Украины Владимир Зеленский пытался перекинуть вину за это на российскую сторону. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжен новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской. Таким образом, Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями „исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН“ в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», — сообщило Минобороны.

Ведомство уточнило, что российские военные не допускали повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры. Для подтверждения этого Минобороны опубликовало видео.

Россия начала 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Скит Святогорской Лавры загорелся после обстрела ВСУ, передает «Утро.ру». В Минобороны РФ сообщали, что российские военные не ведут боевые действия в районе Святогорска. Деревянный скит с 17 куполами построили в 1912 году, в 1947 году сооружение взорвали, а в 2009 году оно было восстановлено, сообщает «Ридус».

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