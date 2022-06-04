Украинские националисты подожгли скит, отступая на юг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты при отступлении из Святогорска в ДНР подожгли скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской. После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении», — передает ведомство в своем telegram-канале.

По информации местных жителей, боевики стреляли зажигательными патронами из крупнокалиберного пулемета. Ближайшее подразделение российских военных находится к северу от Святогорска. В Минобороны уточнили, что они не ведут боевых действий в данном районе.

Деревянный скит был построен в 2009 году. Его воссоздали на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма.

На территории Донбасса и Украины на данный момент проходит спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пояснил, что происходящее в соседнем государстве является именно спецоперацией, а не войной , так как ее цели ограничены разрушением и уничтожением только военных объектов, пишет Pravda.Ru. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.

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