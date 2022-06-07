Mash: МИД Украины потребовал распространять фейки в западных СМИ

07 июня 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

На Украине хотят, чтобы в СМИ не распространяли информацию о пленных с «Азовстали» Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине попросили западные СМИ не распространять информацию о сдавшихся военнопленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. С такой просьбой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. «В целях недопущения распространения данной информации [об капитуляции завода „Азов“] и не оказания поддержки режиму [президента РФ Владимира] Путина считаю целесообразным исключить на официальном уровне любое упоминание о капитуляции защитников Мариуполя и других пленных военнослужащих. Считаю, что руководству стран необходимо воздействовать на национальные СМИ с целью недопущения вышеуказанной информации», -.сообщается в документе, фото которого опубликовал telegram-канал Mash. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине. Националисты, скрывавшиеся на территории «Азовстали», сдались в плен российским военным. Глава ДНР Дениса Пушилин заявлял, что над ними могут провести трибунал, сообщает RT. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

На Украине попросили западные СМИ не распространять информацию о сдавшихся военнопленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. С такой просьбой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. «В целях недопущения распространения данной информации [об капитуляции завода „Азов“] и не оказания поддержки режиму [президента РФ Владимира] Путина считаю целесообразным исключить на официальном уровне любое упоминание о капитуляции защитников Мариуполя и других пленных военнослужащих. Считаю, что руководству стран необходимо воздействовать на национальные СМИ с целью недопущения вышеуказанной информации», -.сообщается в документе, фото которого опубликовал telegram-канал Mash. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине. Националисты, скрывавшиеся на территории «Азовстали», сдались в плен российским военным. Глава ДНР Дениса Пушилин заявлял, что над ними могут провести трибунал, сообщает RT.