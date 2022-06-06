Пермский полицейский проигнорировал сообщение об убийстве

Из-за бездействия полицейского мужчина скончался Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае экс-полицейский осужден за то, что не среагировал на сообщение об избиении мужчины. Информация об этом появилась на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

В декабре 2021 года участковый полицейский получил сообщение об избиении 38-летнего мужчины в деревне Малая Пермского края, но никак на него не отреагировал. «Виновный не пресек преступное деяние, не обеспечил защиту потерпевшего, не осуществил розыск лиц, совершивших преступление», — говорится на сайте ведомства.

От полученных травм 38-летний мужчина скончался в тот же день. Двое злоумышленников, избивших погибшего, найдены и признаны виновными. Полицейский, не прибывший на место драки,также признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о следователе, который пытался скрыть особо тяжкое преступление. Следуя злому умыслу мужчина похитил пистолет и деньги.