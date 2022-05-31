В Перми осужден бывший следователь, похитивший пистолет и деньги

Суд приговорил экс-следователя к 2,5 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кировском районном суде Перми огласили приговор бывшему следователю, который похитил пистолет и деньги, чтобы сокрыть особо тяжкое преступление. Суд признал его виновным в присвоении с использованием служебного положения и двух фальсификациях доказательств по уголовным делам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«Суд приговорил экс-следователя к двум с половиной годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с производством предварительного расследования или осуществлением оперативно-разыскной деятельности, сроком на 2,5 года», — говорится в сообщении Кировского райсуда.

В 2019 году в Перми возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения человека. В автомобиле потерпевшего были обнаружены пневматический пистолет и деньги. Улики передали на ответственное хранение следователю, который похитил их. Пытаясь скрыть преступление, следователь изъял из уголовного дела протокол осмотра места происшествия, а вместо него изготовил подложный документ.

Также следователь сфальсифицировал протокол допроса свидетеля по уголовному делу о покушении на убийство женщины. Свою вину в совершении указанных преступлений осужденный категорически отрицал.