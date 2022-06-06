В итальянском городе Лекко поставили памятник в виде гигантского аппарата Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В итальянском городе Лекко появилась скульптура в виде гигантской кости с аппаратом Илизарова. Она была создана для выставки, посвященной жизни итальянского альпиниста и путешественника Карло Маури, который лечился в Кургане у врача-ортопеда Гавриила Илизарова, сообщает пресс-служба Центра им. Илизарова.

«Экспонат со знакомыми всему ортопедическому миру очертаниями появился на площади у Палаццо Пауре (г.Лекко, Италия)??. Скульптуру высотой 3,5 метра и весом 400 кг создал албанский художник Джетмир Петерникай. Ее создание приурочено к открытию выставки „Карло Маури, рожденный в восхождении“ и посвящено важной главе жизни итальянского альпиниста и путешественника Карло Маури, его знакомству с ортопедом Гавриилом Илизаровым и истории исцеления в Кургане», — говорится в сообщении НМИЦ ТО им. Илизарова.

У Маури был перелом, из-за которого одна нога стала короче другой. Во время кругосветной экспедиции (1969 г.) русский врач Юрий Сенкевич рассказал ему о Гаврииле Илизарове, который творил чудеса с костями больных. В 1979 году Маури приехал в Курган для лечения у Илизарова. Исцелившись, он привнес новаторскую методику курганского врача в Италию. Дочь путешественника Франческа отметила, что скульптура — дань уважения инструменту, разработанному российским ортопедом. Подобный памятник есть в родном городе академика Илизарова, Гусары (Азербайджан).

Скульптура в виде гигантской кости с аппаратом Илизарова появилась в г. Лекко (Италия) на выставке, посвященной жизни путешественника Карло Маури фото: НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова

Альпинист и путешественник Карло Маури приехал в Курган в 1979 году, чтобы лечиться у доктора Гаврила Илизарова фото: НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова