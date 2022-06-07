СКР обвинил командира ВСУ в жестоком обращении с гражданскими

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
В результате действий украинского командира погиб ребенок, сообщили в СКР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ обвинил украинского командира в жестоком обращении с гражданским населением. По его приказам проводились обстрелы жилых домов в Донецкой народной республике, в результате чего погиб ребенок, а также пострадала женщина, сообщается на сайте СКР.

«Следователи Следственного комитета РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По информации пресс-службы, Плотников полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По информации следователей, Плотников неоднократно отдавал приказы на обстрелы жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры из самоходных артиллерийских орудий «Акация». В результате действий обвиняемого скончался от полученных ранений ребенок, женщина получила контузию головного мозга, уточнили в пресс-службе. Общая сумма причиненного ущерба превышает 24,8 млн рублей, добавили на сайте.

На территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, операция проводится вынужденно и направлена на помощь жителям ДНР и ЛНР. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны, уточняли в Минобороны РФ.

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Следственный комитет РФ обвинил украинского командира в жестоком обращении с гражданским населением. По его приказам проводились обстрелы жилых домов в Донецкой народной республике, в результате чего погиб ребенок, а также пострадала женщина, сообщается на сайте СКР. «Следователи Следственного комитета РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По информации пресс-службы, Плотников полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По информации следователей, Плотников неоднократно отдавал приказы на обстрелы жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры из самоходных артиллерийских орудий «Акация». В результате действий обвиняемого скончался от полученных ранений ребенок, женщина получила контузию головного мозга, уточнили в пресс-службе. Общая сумма причиненного ущерба превышает 24,8 млн рублей, добавили на сайте. На территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, операция проводится вынужденно и направлена на помощь жителям ДНР и ЛНР. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны, уточняли в Минобороны РФ.
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