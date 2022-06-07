Свердловчанин заставил школьницу прислать интимные фото

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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция, шеврон полиция, полиц я
Об инциденте девочка сообщила в правоохранительные органы Фото:

Школьница из Сухого Лога (Свердловская область) призналась полиции, что ее путем шантажа заставили сделать и отправить интимные фото. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Школьнице написал неизвестный человек, который потребовал скинуть ему интимные фото», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова инсайдера. По его словам, мужчина заявил школьнице, что у него уже есть непристойные фотографии с участием девочки.

Если девочка откажется присылать новые фотографии, извращенец пообещал разослать ее интимные снимки одноклассникам. Общение неизвестный вел с фейковой страницы. На момент шантажа девочке не исполнилось и 14-ти лет.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он сообщил, что в ведомстве пока воздерживаются от комментариев.

Ранее полиция обратила внимание на свердловского педофила-рецидивиста, который склонял девочку к интимной переписке. Инцидент произошел в 2016 году, однако силовики начали расследовать его только в 2022 году.

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Школьница из Сухого Лога (Свердловская область) призналась полиции, что ее путем шантажа заставили сделать и отправить интимные фото. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Школьнице написал неизвестный человек, который потребовал скинуть ему интимные фото», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова инсайдера. По его словам, мужчина заявил школьнице, что у него уже есть непристойные фотографии с участием девочки. Если девочка откажется присылать новые фотографии, извращенец пообещал разослать ее интимные снимки одноклассникам. Общение неизвестный вел с фейковой страницы. На момент шантажа девочке не исполнилось и 14-ти лет. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он сообщил, что в ведомстве пока воздерживаются от комментариев. Ранее полиция обратила внимание на свердловского педофила-рецидивиста, который склонял девочку к интимной переписке. Инцидент произошел в 2016 году, однако силовики начали расследовать его только в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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