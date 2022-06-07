Свердловчанин заставил школьницу прислать интимные фото

Об инциденте девочка сообщила в правоохранительные органы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Школьница из Сухого Лога (Свердловская область) призналась полиции, что ее путем шантажа заставили сделать и отправить интимные фото. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Школьнице написал неизвестный человек, который потребовал скинуть ему интимные фото», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова инсайдера. По его словам, мужчина заявил школьнице, что у него уже есть непристойные фотографии с участием девочки.

Если девочка откажется присылать новые фотографии, извращенец пообещал разослать ее интимные снимки одноклассникам. Общение неизвестный вел с фейковой страницы. На момент шантажа девочке не исполнилось и 14-ти лет.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он сообщил, что в ведомстве пока воздерживаются от комментариев.

Ранее полиция обратила внимание на свердловского педофила-рецидивиста, который склонял девочку к интимной переписке. Инцидент произошел в 2016 году, однако силовики начали расследовать его только в 2022 году.