Против сотрудницы больницы в ЯНАО возбудили уголовное дело

Руководителю контрактной службы СОКБ запретили приближаться к больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководителя контрактной службы салехардской окружной клинической больницы (СОКБ) отстранили от работы и запретили приближаться к медучреждению из-за предъявленных ей обвинений в уголовных преступлениях. Прокуратура посчитала, что обвиняемая может помешать следствию. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что обвиняемая может воспрепятствовать установлению истины по делу, оказать давление на свидетелей, находящихся в ее служебном подчинении, скрыть либо уничтожить служебную документацию, ходатайство о временном отстранении ее от должности направлено в Салехардский городской суд. Судом <…> обвиняемая отстранена от должности руководителя контрактной службы окружной клинической больницы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также по решению суда руководительница не имеет права пользоваться интернетом и средствами связи. Кроме того, ей запрещено общаться с 35 свидетелями по делу.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». А в ходе оперативных мероприятий было выявлено еще одно нарушение закона — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

В департамент здравоохранения направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее, в январе 2021 года, сообщалось, что руководитель контрактной службы СОКБ расторгла в одностороннем порядке контракт по оказанию услуг с компанией ООО «Лидер», тем самым нарушив закон. Тогда виновный отделался административным делом и штрафом. Однако дездрав ЯНАО заявлял, что подаст в суд, чтобы обжаловать решение прокуратуры.

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