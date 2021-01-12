12 января 2021

Главная больница Салехарда попалась на махинациях с контрактами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, терапевт, стетоскоп, медицина, клиника, педиатр, медицинский инструмент, врач, больница, педиатрическое отделение, доктор
Руководитель контрактной службы окружной больницы получил наказание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Салехарда провела проверку в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и выявила нарушение контрактной системы в сфере закупок. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным прокуратуры, между больницей и ООО «Лидер» был заключен контракт на оказание услуг по стирке и дезинфекции уборочного инвентаря в 2022 году. Но руководитель контрактной службы окружной больницы принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке до его исполнения. Законодательством не предусмотрен произвольный отказ заказчика от исполнения контракта, который был заключен путем аукциона, поэтому в отношении руководителя контрактной службы возбуждено административное дело.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в письме ведомства.

Получить комментарий в больнице Салехарда не удалось. На звонки агентства в медучреждении не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больница почти полгода нарушала требования госзакупок. Больница закупалась у единственного поставщика, игнорируя конкурсную основу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...