Главная больница Салехарда попалась на махинациях с контрактами

Руководитель контрактной службы окружной больницы получил наказание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Салехарда провела проверку в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и выявила нарушение контрактной системы в сфере закупок. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным прокуратуры, между больницей и ООО «Лидер» был заключен контракт на оказание услуг по стирке и дезинфекции уборочного инвентаря в 2022 году. Но руководитель контрактной службы окружной больницы принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке до его исполнения. Законодательством не предусмотрен произвольный отказ заказчика от исполнения контракта, который был заключен путем аукциона, поэтому в отношении руководителя контрактной службы возбуждено административное дело.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в письме ведомства.

Получить комментарий в больнице Салехарда не удалось. На звонки агентства в медучреждении не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больница почти полгода нарушала требования госзакупок. Больница закупалась у единственного поставщика, игнорируя конкурсную основу.