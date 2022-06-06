Жительница Кургана написала песню ко Дню России

Курганская поэтесса написала песню для певицы из Салехарда Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жительница Кургана Лариса Фомина написала текст песни «Белая птица Россия» ко Дню России. О премьере композиции URA.RU сообщила сама женщина.

Как рассказала Фомина, желание создать патриотическую песню возникло после успеха ее произведения «Я обязательно вернусь», которую в государственном Кремлевском Дворце исполнила Анастасия Спиридонова совместно с Олегом Шаумаровым. «Эта песня очень понравилась Владимиру Путину, он сказал, что такие песни важны и нужны для воспитания поколений. Мне это запало в душу, поэтому захотелось продолжить творить в этом направлении», — отметила Фомина.

По словам поэтессы, на России держится весь мир благодаря ее духовным ценностям и традициям. Именно эту мысль она хотела донести через образ белой птицы. Музыку к композиции сочинил Олег Шаумаров, который работает с такими звездами, как Максим Фадеев, Григорий Лепс, Лолита, Николай Басков и Ирина Аллегрова. Песню исполнила Елена Лаптандер из Салехарда.