Штормовой ветер сорвал крышу свердловского колледжа. Видео

07 июня 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

После происшествия, здание колледжа огородили Фото: соцсети Штормовой ветер сорвал крышу педагогического колледжа в Ревде (Свердловская область). Об этом сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий». Администрация колледжа огородило здание. Металлическая крыша будет восстановлена. Директор образовательного учреждения отказалась комментировать произошедшее корреспонденту URA.RU. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Штормовой ветер сорвал крышу педагогического колледжа в Ревде (Свердловская область). Об этом сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий». Администрация колледжа огородило здание. Металлическая крыша будет восстановлена. Директор образовательного учреждения отказалась комментировать произошедшее корреспонденту URA.RU. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.