Штормовой ветер сорвал крышу свердловского колледжа. Видео

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После происшествия, здание колледжа огородили Фото:

Штормовой ветер сорвал крышу педагогического колледжа в Ревде (Свердловская область). Об этом сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Администрация колледжа огородило здание. Металлическая крыша будет восстановлена. Директор образовательного учреждения отказалась комментировать произошедшее корреспонденту URA.RU.

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.

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Штормовой ветер сорвал крышу педагогического колледжа в Ревде (Свердловская область). Об этом сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий». Администрация колледжа огородило здание. Металлическая крыша будет восстановлена. Директор образовательного учреждения отказалась комментировать произошедшее корреспонденту URA.RU. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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