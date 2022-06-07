Более 11 тысяч свердловчан остались без света из-за непогоды

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Клипарт. Сургут, зонт, непогода, осадки, дождь
Синоптики обещают, что вторая неделя лета будет холодной и дождливой Фото:

Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.

«Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — цитирует Смирнова «Областная газета».

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. «По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

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Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — цитирует Смирнова «Областная газета». Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. «По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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