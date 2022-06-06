Спасатели предупредили о шторме в Свердловской области

В Свердловской области объявлено штурмовое предупреждение, 7 и 8 июня ожидаются ветер 20 метров в секунду, сильные дожди и грозы. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
«По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. Температура воздуха составит 9 градусов ночью и 16 градусов днем. Спасатели попросили свердловчан не выходить на улице без крайней необходимости, отменить загородные поездки и не прятаться под деревьями.
Ранее, как сообщало URA.RU, аналогичный прогноз дала синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Большего всего дождей придется на 7 июня, выпадет 21,8 миллиметра осадков.
В Свердловской области объявлено штурмовое предупреждение, 7 и 8 июня ожидаются ветер 20 метров в секунду, сильные дожди и грозы. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. Температура воздуха составит 9 градусов ночью и 16 градусов днем. Спасатели попросили свердловчан не выходить на улице без крайней необходимости, отменить загородные поездки и не прятаться под деревьями. Ранее, как сообщало URA.RU, аналогичный прогноз дала синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Большего всего дождей придется на 7 июня, выпадет 21,8 миллиметра осадков.