Спасатели предупредили о шторме в Свердловской области

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Свердловчан ждут сильные ливни до 8 июня Фото:

В Свердловской области объявлено штурмовое предупреждение, 7 и 8 июня ожидаются ветер 20 метров в секунду, сильные дожди и грозы. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. Температура воздуха составит 9 градусов ночью и 16 градусов днем. Спасатели попросили свердловчан не выходить на улице без крайней необходимости, отменить загородные поездки и не прятаться под деревьями.

Ранее, как сообщало URA.RU, аналогичный прогноз дала синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Большего всего дождей придется на 7 июня, выпадет 21,8 миллиметра осадков.

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В Свердловской области объявлено штурмовое предупреждение, 7 и 8 июня ожидаются ветер 20 метров в секунду, сильные дожди и грозы. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. Температура воздуха составит 9 градусов ночью и 16 градусов днем. Спасатели попросили свердловчан не выходить на улице без крайней необходимости, отменить загородные поездки и не прятаться под деревьями. Ранее, как сообщало URA.RU, аналогичный прогноз дала синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Большего всего дождей придется на 7 июня, выпадет 21,8 миллиметра осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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