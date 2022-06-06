Спасатели предупредили о шторме в Свердловской области

06 июня 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Свердловчан ждут сильные ливни до 8 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области объявлено штурмовое предупреждение, 7 и 8 июня ожидаются ветер 20 метров в секунду, сильные дожди и грозы. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. Температура воздуха составит 9 градусов ночью и 16 градусов днем. Спасатели попросили свердловчан не выходить на улице без крайней необходимости, отменить загородные поездки и не прятаться под деревьями. Ранее, как сообщало URA.RU, аналогичный прогноз дала синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Большего всего дождей придется на 7 июня, выпадет 21,8 миллиметра осадков. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области объявлено штурмовое предупреждение, 7 и 8 июня ожидаются ветер 20 метров в секунду, сильные дожди и грозы. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков, в ближайшие дни, 7 и 8 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы» — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. Температура воздуха составит 9 градусов ночью и 16 градусов днем. Спасатели попросили свердловчан не выходить на улице без крайней необходимости, отменить загородные поездки и не прятаться под деревьями. Ранее, как сообщало URA.RU, аналогичный прогноз дала синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Большего всего дождей придется на 7 июня, выпадет 21,8 миллиметра осадков.