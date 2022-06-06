Жена челябинского экс-замминистра написала Краснову и Бастрыкину

Супруга читает, что дело ее мужа носит заказной характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова написала обращения в адрес генпрокурора России Игоря Краснова и председателя СК России Александра Бастрыкина с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела в отношении ее мужа. Как рассказала URA.RU Диана Безрукова, по ее мнению, уголовное преследование безосновательно, а органы следствия и оперативные подразделения силовых структур год кошмарили ее семью.

«Мой муж был и остается честным и принципиальным человеком, он всегда говорил все как есть, и это не нравилось отдельным представителям бизнес-структур, обо всем об этом я написала в обращениях к генпрокурору РФ и главе СК РФ, надеясь на справедливое расследование. За месяц до возбуждения дела ряд коммерсантов объезжали предпринимателей и предлагали за деньги посадить мужа или совершить покушение из-за его позиции по ряду охотхозяйств, баз отдыха и особо охраняемых природных территорий, он не воспринял эти слухи всерьез. С обысками силовики пришли в дом моих родителей, слили данные в СМИ, разорвали священную книгу мусульман „Коран“, сломали железные ворота, я попала в больницу с угрозой выкидыша, и вот Виталия задержали по обвинению, над которым думали год», — рассказала Диана Безрукова.

По ее словам, обвинение в необоснованное, так как минэкологии не уполномочено проверять предприятия федерального надзора, а именно непринятие мер по контролю за одним из таких предприятий вменяет следствие Безрукову. По мнению Дианы, Виталия задержали с целью сломать и оговорить себя.

Виталий Безруков был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Он не признает причастность к преступлению. Уголовное дело до этого расследовалось год, но по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

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