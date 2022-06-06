Силовики задержали челябинского экс-замминистра экологии. Инсайд

06 июня 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Виталий Безруков с самого начала не признавал вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет задержал бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Безрукову увеличили объем обвинения, переквалифицировав содеянное с части 1 статьи 286 УК РФ на часть 3 той же статьи. После допроса он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — на 48 часов», — рассказал источник. Безруков на звонок URA.RU не ответил. Его супруга на сообщения также не ответила. Старший помощник следственного управления СКР по региону Владимир Шишков заявил, что у него нет информации по данному поводу. Первый раз Виталия Безрукова задержали 20 июля прошлого года, но отпустили после многочасового допроса. Обвинение ему предъявлено не было. Следствие считает, что он предупредил промышленное предприятие о готовящейся проверке, а затем пригласил на нее СМИ и давал комментарии. Через некоторое время после возбуждения дела Безруков покинул пост. Вину в преступлении он не признавал. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывает УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Следственный комитет задержал бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Безрукову увеличили объем обвинения, переквалифицировав содеянное с части 1 статьи 286 УК РФ на часть 3 той же статьи. После допроса он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — на 48 часов», — рассказал источник. Безруков на звонок URA.RU не ответил. Его супруга на сообщения также не ответила. Старший помощник следственного управления СКР по региону Владимир Шишков заявил, что у него нет информации по данному поводу. Первый раз Виталия Безрукова задержали 20 июля прошлого года, но отпустили после многочасового допроса. Обвинение ему предъявлено не было. Следствие считает, что он предупредил промышленное предприятие о готовящейся проверке, а затем пригласил на нее СМИ и давал комментарии. Через некоторое время после возбуждения дела Безруков покинул пост. Вину в преступлении он не признавал. Оперативное сопровождение уголовного дела оказывает УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области.