Жители села ЯНАО просят прокуратуру о вертолетах и паромах

Жителям отдаленного села ЯНАО не хватает вертолетных и теплоходных рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также разобраться в вопросе организации паромных перевозок. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«Граждан волновали вопросы, связанные с увеличением количества вертолетных рейсов по направлению Салехард — Мужи, а также возможность повышения их интенсивности. Кроме того, сельчанами обозначена необходимость в организации паромного сообщения с целью перемещения личного автотранспорта и грузов для хозяйственно-бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что встреча с гражданами проходили в рамках работы мобильной приемной в ЯНАО. Все вопросы, которые были там озвучены, прокурор взял на личный контроль.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее с похожей просьбой обратились жители Ямальского района к следователям, прося им обеспечить круглогодичные рейсы на судах на воздушной подушке. Однако власти объяснили, почему не смогут этого сделать.