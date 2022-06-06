Жители села ЯНАО просят прокуратуру о вертолетах и паромах

Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также разобраться в вопросе организации паромных перевозок. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.
«Граждан волновали вопросы, связанные с увеличением количества вертолетных рейсов по направлению Салехард — Мужи, а также возможность повышения их интенсивности. Кроме того, сельчанами обозначена необходимость в организации паромного сообщения с целью перемещения личного автотранспорта и грузов для хозяйственно-бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что встреча с гражданами проходили в рамках работы мобильной приемной в ЯНАО. Все вопросы, которые были там озвучены, прокурор взял на личный контроль.
В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее с похожей просьбой обратились жители Ямальского района к следователям, прося им обеспечить круглогодичные рейсы на судах на воздушной подушке. Однако власти объяснили, почему не смогут этого сделать.
Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также разобраться в вопросе организации паромных перевозок. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «Граждан волновали вопросы, связанные с увеличением количества вертолетных рейсов по направлению Салехард — Мужи, а также возможность повышения их интенсивности. Кроме того, сельчанами обозначена необходимость в организации паромного сообщения с целью перемещения личного автотранспорта и грузов для хозяйственно-бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что встреча с гражданами проходили в рамках работы мобильной приемной в ЯНАО. Все вопросы, которые были там озвучены, прокурор взял на личный контроль. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее с похожей просьбой обратились жители Ямальского района к следователям, прося им обеспечить круглогодичные рейсы на судах на воздушной подушке. Однако власти объяснили, почему не смогут этого сделать.