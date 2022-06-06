06 июня 2022

Жители села ЯНАО просят прокуратуру о вертолетах и паромах

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
Жителям отдаленного села ЯНАО не хватает вертолетных и теплоходных рейсов Фото:

Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также разобраться в вопросе организации паромных перевозок. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«Граждан волновали вопросы, связанные с увеличением количества вертолетных рейсов по направлению Салехард — Мужи, а также возможность повышения их интенсивности. Кроме того, сельчанами обозначена необходимость в организации паромного сообщения с целью перемещения личного автотранспорта и грузов для хозяйственно-бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что встреча с гражданами проходили в рамках работы мобильной приемной в ЯНАО. Все вопросы, которые были там озвучены, прокурор взял на личный контроль.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее с похожей просьбой обратились жители Ямальского района к следователям, прося им обеспечить круглогодичные рейсы на судах на воздушной подушке. Однако власти объяснили, почему не смогут этого сделать.

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Жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также разобраться в вопросе организации паромных перевозок. Об этом сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «Граждан волновали вопросы, связанные с увеличением количества вертолетных рейсов по направлению Салехард — Мужи, а также возможность повышения их интенсивности. Кроме того, сельчанами обозначена необходимость в организации паромного сообщения с целью перемещения личного автотранспорта и грузов для хозяйственно-бытового назначения», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что встреча с гражданами проходили в рамках работы мобильной приемной в ЯНАО. Все вопросы, которые были там озвучены, прокурор взял на личный контроль. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее с похожей просьбой обратились жители Ямальского района к следователям, прося им обеспечить круглогодичные рейсы на судах на воздушной подушке. Однако власти объяснили, почему не смогут этого сделать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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