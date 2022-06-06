06 июня 2022

В ХМАО отменили обязательную вакцинацию сотрудников от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Екатеринбург, шприц, вакцинация, covid19, COVID-19, вакцинация от ковид 19
У жителей округа появился коллективный иммунитет Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО больше не имеют права отстранять от работы сотрудников, если у них нет прививки от коронавируса. Этот пункт решили убрать из постановления главного государственного врача по ХМАО от 8 октября 2021 года, следует из нового документа Роспотребнадзора по региону.

«Внести изменение в постановление Главного государственного врача по ХМАО-Югре №8 от 08.10.2021 года, исключив из него пункт 7.4», — говорится постановлении. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.

Пункт 7.4 как раз позволял работодателю отстранять от работы сотрудника за отказ от вакцинации. Отмена этой нормы связана с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом в ХМАО снизился, в регионе сформировался коллективный иммунитет, считают в Роспотребнадзоре. «Исследования на напряженность иммунитета по итогам 17 недель показали наличие антител у 95,9% обследованного населения Югры», — говорится в постановлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили масочный режим в регионе. Власти приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, сделав его рекомендательным.

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В ХМАО больше не имеют права отстранять от работы сотрудников, если у них нет прививки от коронавируса. Этот пункт решили убрать из постановления главного государственного врача по ХМАО от 8 октября 2021 года, следует из нового документа Роспотребнадзора по региону. «Внести изменение в постановление Главного государственного врача по ХМАО-Югре №8 от 08.10.2021 года, исключив из него пункт 7.4», — говорится постановлении. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Пункт 7.4 как раз позволял работодателю отстранять от работы сотрудника за отказ от вакцинации. Отмена этой нормы связана с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом в ХМАО снизился, в регионе сформировался коллективный иммунитет, считают в Роспотребнадзоре. «Исследования на напряженность иммунитета по итогам 17 недель показали наличие антител у 95,9% обследованного населения Югры», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили масочный режим в регионе. Власти приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, сделав его рекомендательным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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