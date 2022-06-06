В ХМАО отменили обязательную вакцинацию сотрудников от COVID-19

07 июня 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

У жителей округа появился коллективный иммунитет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО больше не имеют права отстранять от работы сотрудников, если у них нет прививки от коронавируса. Этот пункт решили убрать из постановления главного государственного врача по ХМАО от 8 октября 2021 года, следует из нового документа Роспотребнадзора по региону. «Внести изменение в постановление Главного государственного врача по ХМАО-Югре №8 от 08.10.2021 года, исключив из него пункт 7.4», — говорится постановлении. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Пункт 7.4 как раз позволял работодателю отстранять от работы сотрудника за отказ от вакцинации. Отмена этой нормы связана с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом в ХМАО снизился, в регионе сформировался коллективный иммунитет, считают в Роспотребнадзоре. «Исследования на напряженность иммунитета по итогам 17 недель показали наличие антител у 95,9% обследованного населения Югры», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили масочный режим в регионе. Власти приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, сделав его рекомендательным. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО больше не имеют права отстранять от работы сотрудников, если у них нет прививки от коронавируса. Этот пункт решили убрать из постановления главного государственного врача по ХМАО от 8 октября 2021 года, следует из нового документа Роспотребнадзора по региону. «Внести изменение в постановление Главного государственного врача по ХМАО-Югре №8 от 08.10.2021 года, исключив из него пункт 7.4», — говорится постановлении. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Пункт 7.4 как раз позволял работодателю отстранять от работы сотрудника за отказ от вакцинации. Отмена этой нормы связана с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом в ХМАО снизился, в регионе сформировался коллективный иммунитет, считают в Роспотребнадзоре. «Исследования на напряженность иммунитета по итогам 17 недель показали наличие антител у 95,9% обследованного населения Югры», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили масочный режим в регионе. Власти приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, сделав его рекомендательным.