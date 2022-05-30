30 мая 2022

Власти ХМАО отменили масочный режим в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала об отмене масочного режима Фото:

Власти ХМАО приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, заменив его на рекомендацию. Об этом во время заседания оперативного штаба Югры заявила губернатор округа Наталья Комарова.

«После согласования с Роспотребнадзором РФ приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте и такси. При включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью более трех тысяч человек. А также на проведение публичных мероприятий. При этом ранее Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал властям региона не отменять масочный режим из-за того, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом.

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Власти ХМАО приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, заменив его на рекомендацию. Об этом во время заседания оперативного штаба Югры заявила губернатор округа Наталья Комарова. «После согласования с Роспотребнадзором РФ приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте и такси. При включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью более трех тысяч человек. А также на проведение публичных мероприятий. При этом ранее Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал властям региона не отменять масочный режим из-за того, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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