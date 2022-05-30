Власти ХМАО отменили масочный режим в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала об отмене масочного режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО приняли решение об отмене обязательного масочного режима в регионе, заменив его на рекомендацию. Об этом во время заседания оперативного штаба Югры заявила губернатор округа Наталья Комарова.

«После согласования с Роспотребнадзором РФ приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте и такси. При включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью более трех тысяч человек. А также на проведение публичных мероприятий. При этом ранее Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал властям региона не отменять масочный режим из-за того, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом.