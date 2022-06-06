Администрации районов приступили к уборке дворов и улиц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во время урагана в Перми 7 июня в разных районах города было повалено 14 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в Telegram-канале «Пермь Первая» со ссылкой на сообщения, поступившие в единую дежурно-диспетчерскую службу. Районные власти уже приступили к уборке.

«7 июня по территории Перми прошел грозовой фронт с сильным порывистым ветром. Это вызвало падение старовозрастных и аварийных деревьев. Так, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города уже поступило 14 сообщений о падении деревьев. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По поручению мэра Перми Алексея Демкина районные администрации начали убирать деревья и ветки. В Мотовилихе уже очищены дворы по ул. Добролюбова, 6 и бульвар Гагарина, 81/2, а также на улицах Восстания, Быстрых, Инженерная. Мэрия просит жителей во время ураганов и ливней держаться подальше от деревьев. Текущая неделя в Перми по прогнозу синоптиков будет дождливой.