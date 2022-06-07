На свердловского студента завели три дела за секс со школьницей

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователи официально не комментируют инцидент со школьницей Фото:

Студента из Каменска-Уральского подозревают по тем уголовным делам в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении молодого человека возбудили три уголовных дела по статье 134 УК РФ» — сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова источника. Статья предполагает наказание за секс и иные интимные действия с детьми, которым еще не исполнилось 16 лет.

Сама девушка заявляла, что не сопротивлялась молодому человеку и была согласна спать с ним. Они проводили время в квартире и салоне легкового автомобиля.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы регионального управления СК России. Он воздержался от комментариев.

Также источник сообщал о расследовании дела свердловчанина, который шантажировал ребенка, вынуждая отправить интимные фотографии. Девочка поддалась на давление извращенца, но сразу после этого обратилась в полицию.

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Студента из Каменска-Уральского подозревают по тем уголовным делам в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении молодого человека возбудили три уголовных дела по статье 134 УК РФ» — сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова источника. Статья предполагает наказание за секс и иные интимные действия с детьми, которым еще не исполнилось 16 лет. Сама девушка заявляла, что не сопротивлялась молодому человеку и была согласна спать с ним. Они проводили время в квартире и салоне легкового автомобиля. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы регионального управления СК России. Он воздержался от комментариев. Также источник сообщал о расследовании дела свердловчанина, который шантажировал ребенка, вынуждая отправить интимные фотографии. Девочка поддалась на давление извращенца, но сразу после этого обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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