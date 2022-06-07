На свердловского студента завели три дела за секс со школьницей

Студента из Каменска-Уральского подозревают по тем уголовным делам в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В отношении молодого человека возбудили три уголовных дела по статье 134 УК РФ» — сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова источника. Статья предполагает наказание за секс и иные интимные действия с детьми, которым еще не исполнилось 16 лет.
Сама девушка заявляла, что не сопротивлялась молодому человеку и была согласна спать с ним. Они проводили время в квартире и салоне легкового автомобиля.
URA.RU обратилось к представителю пресс-службы регионального управления СК России. Он воздержался от комментариев.
Также источник сообщал о расследовании дела свердловчанина, который шантажировал ребенка, вынуждая отправить интимные фотографии. Девочка поддалась на давление извращенца, но сразу после этого обратилась в полицию.
Студента из Каменска-Уральского подозревают по тем уголовным делам в сексуальных отношениях с 15-летней девочкой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В отношении молодого человека возбудили три уголовных дела по статье 134 УК РФ» — сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова источника. Статья предполагает наказание за секс и иные интимные действия с детьми, которым еще не исполнилось 16 лет. Сама девушка заявляла, что не сопротивлялась молодому человеку и была согласна спать с ним. Они проводили время в квартире и салоне легкового автомобиля. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы регионального управления СК России. Он воздержался от комментариев. Также источник сообщал о расследовании дела свердловчанина, который шантажировал ребенка, вынуждая отправить интимные фотографии. Девочка поддалась на давление извращенца, но сразу после этого обратилась в полицию.